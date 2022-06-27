哥倫比亞鬥牛場看台突崩塌 多人死亡包括歲半大幼童

南美洲國家哥倫比亞的一個鬥牛場日前發生意外，一處看台突然崩塌，導致最少4人死亡，包括一名年僅1歲半的幼童，另有322人受傷送院。事發城市市長表示，當時看台上有約800名觀眾，候任總統佩德羅促請停辦有關活動。

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首都波哥大（Bogota）以西約145公里城市埃斯皮納爾（Espinal）的鬥牛場於周日（26日）發生意外，一處看台突然如缺堤般倒塌。網上影片可見，主要由木材及竹搭建的看台向前傾倒，附近民眾慌忙逃生。

埃斯皮納爾位處杜利馬省（Tolima）省長奧羅斯科（Jose Ricardo Orozco）表示，意外中共4人喪生，包括2女1男及1名未成年人士。省衛生官員柏拉西奧斯（Martha Palacios）指322人被送往醫院就醫，死者中包括一名年僅1歲半大幼童。

意外影片

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市長塔馬約（Juan Carlos Tamayo）表示，事發時看台上有約800名觀眾。負責搜救的部門指出，沒有人埋在瓦礫下。當地市議員認為，今次事故傷者數量眾多，或使醫院不膀負荷，尋求附近省份援助。

候任總統佩特羅（Gustavo Petro）指出，日前當地發生同類事故，促請地區政府停辦可能危及民眾與動物性命的活動。

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責任編輯：吳漢培

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