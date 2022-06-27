【英國王室】被揭收卡塔爾前首相近2500萬 查理斯否認有不法行為

英國王室再捲入醜聞，是次牽涉王儲查理斯王子。查理斯被揭曾接受前卡塔爾首相的300萬歐元（約2,487.8萬港元）款項，當中包括價值100萬歐元的現金。據報相關捐款已存入查理斯慈善基金賬戶，查理斯居住的英國克拉倫斯宮發表聲明強調，慈善機構收到付款後已立即處理，過程完全遵守程序。

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《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報指，查理斯（Prince Charles）曾在2011至2015年間，接收卡塔爾前首相哈馬德 · 阿勒薩尼（Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani）共300萬歐元款項。當中一次是以現金方式放在一個手提袋中，而另一次則放在英國著名茶葉品牌Fortnum & Mason的購物袋中。

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報道指款項已被存入查理斯旗下的威爾斯親王慈善基金（Prince of Wales’s Charitable Fund），亦未有證據顯示捐款和任何非法行為有聯繫。

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克拉倫斯宮（Clarence House）發表聲明表示，款項為哈馬德 · 阿勒薩尼的捐贈，其時已轉給另一個慈善機構處理，過程完全遵守程序。威爾斯親王慈善基金亦回應指，已核實捐贈者資格及相關程序，捐款亦獲得核數師簽署，未出現違反情況。卡塔爾政府未就報道作出回應。

至於查理斯旗下的王子基金會（Prince’s Foundation）相關人士早前曾涉嫌以捐款為條件，協助沙特富豪獲得英國勳章及公民身份事件，英國倫敦警方正在調查。克拉倫斯宮曾表示，查理斯對此一無所知。

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責任編輯：李俊儀