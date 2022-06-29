【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成、幾失守「獨角獸」估值門檻　上市前C輪投資者全部損手、交銀資管賬面勁蝕4100萬

▲ 【半新股】快狗打車GOGOX曾跌一成、上市至今累跌近4成 幾失守「獨角獸」估值門檻

由GoGoVan合併而成的快狗打車GOGOX （02246） 上周五首掛大跌22%後，本周延續跌勢，市值漸逼近「獨角獸」指標的10億美元。GOGOX周三股價最多跌一成，低見13.06元，市值低位80.4億元。至下午3時08分，GOGOX暫跌7%，報13.46元，成交6520萬元。

GOGOX上市後股價大插，連累大量上市前投資者輸錢。翻查上市文件，B輪後所有投資者幾乎損手，當中C輪投資者損失最慘重，他們每股成本則介乎2.342美元（約18.27港元），料持股賬面蝕26%。

C輪交銀資管輸最多 數碼港賬面蝕約615萬

C輪投資者之一的交銀國際資產管理折合認購GOGOX 約853.97萬股，目前賬面蝕4100萬元。此外，農銀國際投資管理也投資640.48萬股GOGOX，現時賬面蝕近3080萬元。另外，數碼港也在C輪跟投GOGOX約128.10萬股，賬面蝕約615萬元。

B輪投資者大多每股成本介乎1.8107至1.9013美元（約14.12至14.83港元），故賬面蝕至少4.5%。快狗打車招股價21.5元，首日早段曾升逾7%，惟其後股價不斷走弱，以最新價計，公司上市不足一周，股價累跌約37%。以一手200股計，入場認購快狗打車的投資者若未離場，每手帳面虧損約1600元。

快奇打車曾被視為港產「獨角獸」代表之一，獨角獸泛指創立未足10年、估值逾10億美元的未上市初創企業。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】及使用【新股IPO小工具】

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛插22%、一手帳面蝕956元 數碼港：首間培育獨角獸上市

【新股IPO】快狗打車GOGOX：不會加入內地平台之間的「補貼大戰」 現時是合適上市時機

【新股IPO】快狗打車 GOGOX 2246今日起招股 入場費約4343元