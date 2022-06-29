  • 32°C
香港時間 : 2022629日 (三) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賑面虧損

新股IPO 16:44 2022/06/29

分享：

分享：

【快狗打車】GOGOX上市至今累跌近4成　上市前C輪投資者齊損手、交銀資管數碼港賑面虧損

由GoGoVan合併而成的快狗打車GOGOX （02246） 上周五首掛大跌22%後，本周延續跌勢，市值漸逼近「獨角獸」指標的10億美元。GOGOX周三股價最多跌一成，低見13.06元，市值低位80.4億元。GOGOX收市跌8.6%，報13.26元，成交7717萬元。

GOGOX上市後股價大插38%，連累大量上市前投資者賬面輸錢。翻查上市文件，A輪後所有投資者幾乎損手，當中C輪投資者損失最慘重，他們每股成本介乎2.342美元（約18.27港元），料持股賬面蝕逾27%。

C輪交銀資管輸最多　數碼港賬面蝕約615萬

C輪投資者之一的交銀國際資產管理折合認購GOGOX 約853.97萬股，目前賬面蝕4100萬元。此外，農銀國際投資管理也投資640.48萬股GOGOX，現時賬面蝕近3080萬元。另外，數碼港也在C輪跟投GOGOX約128.10萬股，賬面蝕約615萬元。

B輪投資者大多每股成本介乎1.8107至1.9013美元（約14.12至14.83港元），因而賬面同樣虧損，只有僅為A輪投資者的淘寶中國錄得帳面盈利，其成本價為1.62美元（約12.7港元），較收市價高約4.3%。

一手黨投資者若未離場 每手賬面蝕1600元

快狗打車招股價21.5元，首日早段曾升逾7%，惟其後不斷走弱。以最新價計，公司上市不足一周，股價累跌約38%。以一手200股計，入場認購快狗打車的投資者若未離場，每手賬面虧損約1600元。

快狗打車曾被視為港產「獨角獸」代表之一，獨角獸泛指創立未足10年、估值逾10億美元的未上市初創企業。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】及使用【新股IPO小工具

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【新股IPO】快狗打車GOGOX2246首掛插22%、一手帳面蝕956元　數碼港：首間培育獨角獸上市

【新股IPO】快狗打車GOGOX：不會加入內地平台之間的「補貼大戰」　現時是合適上市時機

【新股IPO】快狗打車 GOGOX 2246今日起招股　入場費約4343元

編輯：麥德銘、李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 快狗打車（02246）

上一篇文章

【速食時裝】瑞典H&M第二財季稅前利潤增33%、遠勝預期　受惠顧客疫後湧向實體店　啟動23億港元回購計劃

下一篇文章

【儲局官員】梅斯特：支持聯儲局下月加息0.75厘　 料經濟進入低增長、承認存衰退風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【檢疫放寬】港府據報研究放寬入境香港隔離檢疫至「5+2」
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌240點　藍籌股ADR全綫跌（不斷更新）
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
【ETF通】ETF通7月4日啟動　盈富基金等4家香港ETF納北上名單、83隻滬深ETF南下　港交所股價反覆跌1%
【港股市況】恒生指數跌422點又失22000　阿里巴巴跌3%　車股下挫、蔚來挫逾11%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌422點又失22000　阿里巴巴跌3%　車股下挫、蔚來挫逾11%（不斷更新）
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【內地隔離】內地入境隔離檢疫「14+7」放寬至「7+3」　攜程曾升25%、航空餐飲濠賭股跟升
【美股期貨】道指期貨靠穩升41點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨靠穩升41點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款