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【下半年展望】花旗看好中資股下半年估值盈利雙雙回升　美國明年或加息至逾4厘

股市 15:20 2022/06/27

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【下半年展望】花旗看好中資股下半年估值盈利雙雙回升　美國明年或加息至逾４厘

花旗銀行（美：C）發布今年環球投資前瞻，指港股估值合理，恒指年底目標為24,300點，國指年底目標價8250點。另該行對本港全年整體經濟增長預測為2%，料疫後復常連同消費券支持零售銷售，第三及第四季經濟將有所好轉，但提醒加息與發展商加快推盤，將導致樓價下半年回落5%至8%。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪預期，美國7月將加息0.75厘，9月及11月各加0.5厘，至12月及明年3月再加0.25厘，意味聯邦基金利率年底或升至3.5至3.75厘，明年或升至4至4.25厘。廖嘉豪指，美國明年中有機會減息，因當地需求放緩愈來愈明顯，明年衰退機會達40%，通脹年底料高企於6.5%，明年則料回落至3.5%。

美元兌日圓年底料見138

中國經濟方面，花旗財富管理業務高級投資策略師陳正犖指，內地疫情受控下，疫情中高風險地區現時僅相當於內地GDP的7.8%，第三季及第四季內地經濟增長料分別回升至4%及5%，而且下半年仍有機會減息降準，連同地方政府專項債扶持基建投資，均有助中資股下半年盈利，並帶動中資股估值回升。中資股板塊中，花旗尤其看好工業股，消費股、汽車股及科網股。

陳正犖續指，下半年仍處不明朗因素下，應以「穩定、防守、優質」為策略，除中資股外，亦看好優質債券，環球醫療保健股、商品生產商和石油服務股，網絡安全板塊近日出現調整亦看好。本地地產股方面，花旗看好與大眾零售相關的地產股，但對於收入以住宅銷售為主的地產股則仍審慎。

日圓匯價方面，花旗認為目前仍未見底，美元兌日圓年底料見138，惟日圓中長線料走強。廖嘉豪解釋，隨著美國加息周期明年將會完結，美元強勢7月後料稍緩和。

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記者：宋佩恩

花旗看好中資股下半年表現，料估值盈利雙雙回升。

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