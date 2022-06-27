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【港元拆息】HIBOR幾乎全線轉強　港滙今亞洲市早段一度低見7.8492

宏觀解讀 13:35 2022/06/27

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【港元拆息】HIBOR幾乎全線轉強　港滙今亞洲市早段一度低見7.8492

6月底半年結在即，港元銀行拆息（HIBOR）幾乎全線轉強，僅兩星期拆息較上周五走低。其中，1星期、1個月、兩個月及3個月拆息創逾兩年高，6個月拆息接近兩年半高位，至於12個月拆息則續處2008年高位。1個月拆息更是連升15日，即實際供樓按息在H加1.3厘下，企穩於2.2厘之上。

港滙今亞洲市早段一度低見7.8492，距7.85的弱方兌換保證僅8點子，但其後反覆轉強，最新報7.8485。金管局對上一次買港元沽美元，是6月23日上周四凌晨。

表：港元銀行拆息

到期日
 		 6月27日拆息 6月24日拆息
隔夜 0.21208 0.19125
1星期 0.66774 0.65667
2星期 0.67685 0.69857
1個月 0.90321 0.87506
2個月 1.17262 1.14119
3個月 1.72792 1.68179
6個月 2.37673 2.35208
12個月 3.34524 3.32000

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

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