【港元拆息】HIBOR幾乎全線轉強 港滙今亞洲市早段一度低見7.8492
宏觀解讀 13:35 2022/06/27
6月底半年結在即，港元銀行拆息（HIBOR）幾乎全線轉強，僅兩星期拆息較上周五走低。其中，1星期、1個月、兩個月及3個月拆息創逾兩年高，6個月拆息接近兩年半高位，至於12個月拆息則續處2008年高位。1個月拆息更是連升15日，即實際供樓按息在H加1.3厘下，企穩於2.2厘之上。
港滙今亞洲市早段一度低見7.8492，距7.85的弱方兌換保證僅8點子，但其後反覆轉強，最新報7.8485。金管局對上一次買港元沽美元，是6月23日上周四凌晨。
表：港元銀行拆息
|到期日
|6月27日拆息
|6月24日拆息
|隔夜
|0.21208
|0.19125
|1星期
|0.66774
|0.65667
|2星期
|0.67685
|0.69857
|1個月
|0.90321
|0.87506
|2個月
|1.17262
|1.14119
|3個月
|1.72792
|1.68179
|6個月
|2.37673
|2.35208
|12個月
|3.34524
|3.32000
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