▲ 【港元拆息】HIBOR幾乎全線轉強 港滙今亞洲市早段一度低見7.8492

6月底半年結在即，港元銀行拆息（HIBOR）幾乎全線轉強，僅兩星期拆息較上周五走低。其中，1星期、1個月、兩個月及3個月拆息創逾兩年高，6個月拆息接近兩年半高位，至於12個月拆息則續處2008年高位。1個月拆息更是連升15日，即實際供樓按息在H加1.3厘下，企穩於2.2厘之上。

港滙今亞洲市早段一度低見7.8492，距7.85的弱方兌換保證僅8點子，但其後反覆轉強，最新報7.8485。金管局對上一次買港元沽美元，是6月23日上周四凌晨。

表：港元銀行拆息

到期日

6月27日拆息 6月24日拆息 隔夜 0.21208 0.19125 1星期 0.66774 0.65667 2星期 0.67685 0.69857 1個月 0.90321 0.87506 2個月 1.17262 1.14119 3個月 1.72792 1.68179 6個月 2.37673 2.35208 12個月 3.34524 3.32000

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