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AOC促彈劾美最高法院大法官 不滿反口推翻墮胎權

環球社會熱點 13:34 2022/06/27

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美國最高法院上周五（24日）推翻墮胎權，兩名最高法院大法官曾在確認提名聽證會上表態不會推翻墮胎權，上周五卻贊成推翻墮胎權。美國進步派眾議員AOC質疑兩名大法官反口是在聽證會上說謊，呼籲國會彈劾兩名大法官。

不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲 【下一頁】

美國前總統特朗普（Donald Trump）在其4年任期內委任3名大法官，包括戈薩奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）及巴雷特（Amy Coney Barrett）。

3名大法官同樣支持推翻1973年羅訴韋德案（Roe vs.Wade）的裁決，最高法院最終以5票對4票通過不再承認婦女墮胎權受憲法私隱權保護。

不過共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）與民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）早前批評，戈薩奇和卡瓦諾曾在參議院確認提名的聽證會上表示，他們認為羅訴韋德案屬於法律先例，對兩人推翻墮胎權的行為感覺被誤導和背叛。

拜登將尋求保護女性墮胎權 反對增大法官席位 【下一頁】

美國進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，AOC）周日（26日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問，表示戈薩奇和卡瓦諾須為上述行為承擔後果。

主持問到兩人的行為是否足以被彈劾時，AOC表示同意，認為在國會聽證會宣誓的情況下説謊，就已構成足以被彈劾的罪行。

AOC更批評上述行為等同為未來獲提名的人發出明確信號，讓他們覺得可以向國會參議院説謊，來換取參議院確認其最高法院大法官的提名。

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責任編輯：鄭錦玲

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