【人才短缺】疫情衝擊芯片供應鏈　Toshiba、Sony警告工程師出現短缺

▲ 日本芯片廠商Toshiba及Sony警告，工程師短缺正威脅日本政府重振國內芯片產業，並預計日本8間大型製造商在未來十年，需招募約3.5萬名工程師，才能配合投資步伐。

疫情衝擊供應鏈，引發全球芯片出現短缺。為應對情況，日本正增加對半導體的投資。但日本芯片廠商Toshiba及Sony警告，工程師短缺正威脅日本政府重振國內芯片產業，並預計日本8間大型製造商在未來十年，需招募約3.5萬名工程師，才能配合投資步伐。

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據《金融時報》報道，日本電子資訊技術產業協會（JEITA）曾向日本經濟產業省指出，日本多年來不斷失去芯片在全球市場的佔有率；從現在開始到2030年的5年間，為日本半導體產業重新立足的最好機會，而產業的成敗取決於企業是否能獲得足夠的人才來創新和經營芯片廠。日本半導體產業協會半導體委員會政策提案工作組負責人、東京理科大學教授若林秀樹（Hideki Wakabayashi）在報道中表示，雖然大家不斷指欠缺半導體，但其實最缺乏的反而是工程師。

Toshiba、Sony部署半導體生產



日本出現半導體人才短缺的原因，主要是與2008年全球爆發金融危機有關。早在80年代，日本半導體企業投入大量資金擴大生產，令日本奪得超過一半的全球半導體市佔，甚至超過美國。

但與華府發生嚴重的貿易衝突後，日本將主導權拱手讓給台灣、韓國及中國的企業。直2008年，全球爆發金融危機，令芯片工程師被大量裁員，這導致現時缺乏經驗豐富資深工程師。此外，芯片產業早就失去吸引力，因此在大學攻讀半導體的學生畢業後，多數會選擇加入金融機構或科技公司。

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為招聘更多人才，Toshiba、Sony等其他公司，正與日本各地科學系所合作，為芯片研究和招募投入更多資金；而在上月，美國總統拜登向日本首相岸田文雄承諾，未來將加強半導體的製造能力，並在研發先進製程方面加強合作。

Sony也正與台積電合作，在熊本興建廠房，目標招募1,700名員工。日本政府表示，會為該廠提供大約4,760億日圓（約277億港元）的補貼。至於KIOXIA Corporation與Western Digital Corporation合作於日本中部興建新廠房，預計今年秋季開始量產，並再計劃在日本北部再興建新廠房，預計明年完工。

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責任編輯：廖淑瑩

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