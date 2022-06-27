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美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知

股市 13:05 2022/06/27

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美團 （03690） 股價半日升逾半成，收報209.2元，逼近月內高位211.6元，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析美團策略，美團為低殘股彈上，與歷史高位仍有一段距離，但不會一舉上望300-400元，短炒博短線大市氣氛好，大市升穿兩萬二，美團上望目標220至230元，現水平高追宜睇200元止蝕。足本分析→【按此

*港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士　重溫《開市追揸沽》*

欄名 : 3分鐘睇股

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