美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 股市 13:05 2022/06/27 分享： 分享： 美團 （03690） 股價半日升逾半成，收報209.2元，逼近月內高位211.6元，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析美團策略，美團為低殘股彈上，與歷史高位仍有一段距離，但不會一舉上望300-400元，短炒博短線大市氣氛好，大市升穿兩萬二，美團上望目標220至230元，現水平高追宜睇200元止蝕。足本分析→【按此】 *港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 你可能感興趣 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 12:51 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 最新專欄文章 更多 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 今日 港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 港股反彈科指續升 黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易） 2022/06/24 港股反彈科指續升 黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易） 比亞迪1211跌極唔落點追入 小鵬汽車9868可炒落後 理想汽車2015可吼咩位入手 2022/06/24 比亞迪1211跌極唔落點追入 小鵬汽車9868可炒落後 理想汽車2015可吼咩位入手 美股仲會再差嗎？ 美股博反彈較值博？ 2022/06/23 美股仲會再差嗎？ 美股博反彈較值博？ 新車發布股價創新高 理想汽車 (02015)追揸沽策略 2022/06/22 新車發布股價創新高 理想汽車 (02015)追揸沽策略 美團－W（03690） 撈底 派息比率 市盈率 估值便宜 估值合理 估值過高 純利 國債 公用股