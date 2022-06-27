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【京東9618】騰訊大股東Naspers旗下Prosus悉售獲派京東持股　套現逾286億港元　京東午後升幅擴大

股市 13:12 2022/06/27

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【京東9618】騰訊大股東Naspers旗下Prosus悉售獲派京東持股　套現逾286億港元

騰訊 （00700） 早前分派手上京東 （09618） 持股予股東作特別股息，騰訊南非大股東Naspers宣布，旗下Prosus獲實物分派約1.32億股或4%京東，並已於上周五（24日）盡數沽出。

京東午後升幅擴大，曾升近8%，現報264.4元，升5.7%。

Naspers 稱，由於京東不屬於集團核心戰略重點，且京東股份而被Prosus集團接收，Prosus集團在市場有序出售京東，沽貨行動已經在上周五（24日）完成，出售所得款項總額約36.7億美元（約286.26港元）。

以此推算，Prosus每股京東沽貨價約27.83美元（約217港元），較京東午前收報262.20元，大幅折讓。

Prosus集團將保留成本、費用和開支後的出售總收益，用於一般企業和流動資金用途。

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊支持決定

【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩

港股 騰訊控股（00700） 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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