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【MPF】積金評級：股市累強積金回報6月再見紅　月底每成員平均賬戶結餘料減約2.63萬元

Hot Talk 12:59 2022/06/27

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積金評級指股市拖累強積金回報6月再見紅。

積金評級指，全球主要股市拖累強積金回報6月份再次見紅，按月初至今 、季初至今及年初至今估算，投資虧損分別約為231億港元、726億港元及1488億港元。

計入強積金供款後，6月底每名強積金成員平均賬戶結餘預計會跌至約23.14萬港元，較去年底的25.77萬港元下跌了約2.63萬港元。截至6月底的強積金總資產預計約為1.061萬億港元，是自2020年10月底以來最低水平。

積金評級預計，6月份強積金將虧損約230億港元，令強積金今年頭半年的累計虧損擴大至約1500億港元。積金評級主席叢川普指出，在通脹及利息攀升的環境下，傳統金融資產回報將受壓。積金局聚焦預設投資策略（DIS）及積金易，在目前市況調整的環境下，可能會為成員帶來長遠的保障。他又認為，跌市是以低價買入優質資產的良機，成員應透過持續投資及分散投資，取得複式回報的好處。

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