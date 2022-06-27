【烏克蘭戰爭】俄羅斯外債違約 104年來首次

俄羅斯自發動烏克蘭戰爭後，已被西方國家多番經濟制裁。由於俄羅斯在截止限期前未能按時償還兩筆外幣債券，自1918年來首次出現外債違約。是次違約料不會對俄羅斯經濟造成直接影響，俄羅斯則指責西方國家人為造成違約。

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債券持有人表示，截至周日（26日）夜晚，為期30日的寬限期亦已屆滿，俄羅斯仍未能償還兩筆外幣債券，價值為美元及歐元合計約1億。是次為俄羅斯104年來首次出現外債違約，但並非因缺乏資金所致。

《華爾街日報》分析指，由於西方國家幾乎完全將俄羅斯從國際金融系統中隔絕，令俄羅斯未能償還外債。分析預料，由於市場早有預期違約情況出現，事件不會對市場或俄羅斯經濟造成直接影響。

俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）上周四（22日）批評，西方國家設立人為障礙， 為俄羅斯貼上違約標籤，並形容情況是一場鬧劇。

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俄羅斯擁有足夠資金且願意償還外債，出現違約恐惹起法律爭議。但與普通主權債券不同，俄羅斯並無權力解決法律爭端，屆時可能英國或美國法院作最終判決。 美國財政部早前允許銀行及投資者處理及接受俄羅斯債券付款，但相關豁免已於上月到期。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）上周簽署臨時措施，要求當局在10日內挑選合適銀行，根據新計劃處理還款事項，即俄羅斯將透過向債券持有人支付盧布履行義務。

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責任編輯：李俊儀