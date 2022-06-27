港股升穿兩萬二 突破100天線宜食糊？短炒＋長線策略速睇 股市 12:51 2022/06/27 分享： 分享： 道指周五飆升逾800點，港股今早承接美股升勢造好，半日升684點，收報報22403點，一舉升穿兩萬二及100天線21704點，獨立股評人譚智樂（Arnold）分析港股即市策略，指升穿100天線主張食糊，短炒以100天線作為落車位，勿估頂、估底；如想撈底做長線部署可分注收集。足本分析→【按此】 *港股下半年策略部署：恒指目標+執倉貼士 重溫《開市追揸沽》* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 公用股二選一：電能實業0006 VS 港燈2638收息揀邊隻 2022/06/21 公用股二選一：電能實業0006 VS 港燈2638收息揀邊隻 港交所388股價破頂 短線、中線目標價一覽 2022/06/21 港交所388股價破頂 短線、中線目標價一覽 中銀香港2388股價4連升 走勢預測＋前景分析速睇 2022/06/21 中銀香港2388股價4連升 走勢預測＋前景分析速睇 網易9999回升是吸納時機？即睇股價早前4連跌怎解讀 2022/06/21 網易9999回升是吸納時機？即睇股價早前4連跌怎解讀 藥明生物2269股價升逾半成 現價追入注意兩大利淡因素 2022/06/21 藥明生物2269股價升逾半成 現價追入注意兩大利淡因素 你可能感興趣 公用股二選一：電能實業0006 VS 港燈2638收息揀邊隻 14:25 2022/06/21 公用股二選一：電能實業0006 VS 港燈2638收息揀邊隻 港交所388股價破頂 短線、中線目標價一覽 14:15 2022/06/21 港交所388股價破頂 短線、中線目標價一覽 中銀香港2388股價4連升 走勢預測＋前景分析速睇 13:47 2022/06/21 中銀香港2388股價4連升 走勢預測＋前景分析速睇 最新專欄文章 更多 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 今日 美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知 港股反彈科指續升 黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易） 2022/06/24 港股反彈科指續升 黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易） 比亞迪1211跌極唔落點追入 小鵬汽車9868可炒落後 理想汽車2015可吼咩位入手 2022/06/24 比亞迪1211跌極唔落點追入 小鵬汽車9868可炒落後 理想汽車2015可吼咩位入手 美股仲會再差嗎？ 美股博反彈較值博？ 2022/06/23 美股仲會再差嗎？ 美股博反彈較值博？ 新車發布股價創新高 理想汽車 (02015)追揸沽策略 2022/06/22 新車發布股價創新高 理想汽車 (02015)追揸沽策略 撈底 派息比率 市盈率 估值便宜 估值合理 估值過高 純利 國債 公用股 見底