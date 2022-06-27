【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾　擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊午後倒跌2%

▲ 【騰訊700】南非大股東Naspers反口3年不沽承諾 擬「無上限」出售騰訊持股、騰訊支持決定

騰訊 （00700） 主要股東Naspers公布，將無上限、長期、有序地出售所持有的騰訊股份，藉以籌集回購計劃所需資金來回購Prosus及Naspers股份，並收窄其自身NAV（net asset value）折讓。Naspers去年4月宣布，經Prosus減持市值逾千億港元的騰訊股份，當時Prosus承諾未來3年不會再沽售騰訊股票。Naspers最新「反口」，但公司強調騰訊對於公司收回諾言已表態支持。

Naspers表示，每天出售的騰訊股份數目，只會佔騰訊股份每日平均成交量的一小部分 。例如，若Naspers集團在過去三個月内在符合歐洲監管限制的前提下執行回購計劃，每天出售的股份平均不會超過騰訊每日平均成交量約3至5%。

Naspers持有28.82%騰訊 市值逾1.1萬億港元

據騰訊2021年年報，Naspers經Prosus持有約27.69億股騰訊，相當於28.82%股權。騰訊半日股價升4%至400.2元，以此計算，Naspers最新減持前持股市值達到11,082億港元。

騰訊午後股價急轉弱，曾倒跌2.5%，低見374.6元。至下午1時33分，騰訊暫報378.2元，跌1.6%，成交增至131億元。

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