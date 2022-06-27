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【遊戲熱話】遊戲救生意？　Netflix Games將推手機版Into The Breach

科技 14:30 2022/06/27

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Netflix Games日前宣佈，將於7月19日於iOS及Android平台推出戰棋遊戲Into The Breach，並會改善手機屏幕觸控。

雖然串流平台Netflix最近宣佈再裁減約300名員工，但Netflix的遊戲部門最近積極推出不同遊戲。Netflix Games日前宣佈，將於7月19日於iOS及Android平台推出戰棋遊戲Into The Breach，並會改善手機屏幕觸控。

【串流平台】廣告方案終出爐 Netflix將推平價方案吸新客

回合制Roguelike戰棋遊戲Into The Breach，玩家需要消滅名為Vek的怪獸，而每個地圖均有特定的任務目標。

開發商Subset Games表示，遊戲在iOS和Android平台推出後，會為所有平台推出免費的加強版更新，將擴充所有遊戲元素如機甲、武器、敵人、挑戰等，並會增加包括繁體中文、韓語、西班牙語等共7種語言支援。今年稍後，遊戲亦會在Switch推出實體版遊戲。

【機迷熱話】Netflix預告最新遊戲內容 逾50款手遊年底前陸續上架

【串流媒體】Netflix新增10種語言無障礙功能 協助視聽受損用戶使用

責任編輯：廖淑瑩

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