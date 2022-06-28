【美股收市】 10年債息重越3.2厘 道指回吐62點 納指跌0.7%

美股好淡爭持，市場關注周四的通脹數據，道指曾跌逾百點後跌幅收窄，美滙指數即市曾觸及104高位後回落，美10年債息突破3.2厘。

道指收市回吐62點，報31438點；標指跌11點，報3900點；納指跌83點或0.72%，報11524點。歐股收市升勢縮窄至0.52%。

美國財政部周一拍賣兩年期國庫券，中標利率報3.084厘，創2007年12月以來新高。此外，一批五年期國庫券中標利率為3.271厘。

分析師認為，聯儲局7月議息會議將相當重要。多數分析師預計儲局將在7月份加息0.75厘，同時會密切關注主席鮑威爾發出的關於未來政策的最新訊號。

市場參與者繼續評估美股是否已經找到底部，或者只是從超賣狀態中短暫反彈。隨著投資者在季度末重新調整倉位，本周股市可能會在短期內繼續上漲。

美債價跌，相應債息升，美國2年期債息升逾8基點，報3.1446厘；10年期債息亦升逾7個基點，報3.2035厘。高盛早前警告，通脹影響將透過消費拖累企業盈利，惟該行維持對標普500指數年底4300點的目標價預測。

達拉斯聯儲製造業指數跌至2020年5月以來最低，一項衡量德州製造業活動的指標6月跌至兩年低點，與近期其他聯儲轄區報告的經濟情況相符，後者顯示生產商面臨高通脹，需求疲軟及供應問題。製造業活動指標跌至-17.7，創2020年5月以來最低，之前一個月為-7.3。達拉斯聯儲的訂單，發貨和產量指標也都降至疫情爆發之初幾個月以來的最低水平。衡量未來6個月預期商業活動的指標降至-26，為2020年4月以來最低。通脹和工資指標有所下降，但仍然處於高位。

美國5月二手房屋簽署買賣合約指數按月上升0.7%，好過市場預期，從4月創下的兩年低位反彈，亦結束過去6個月跌勢。指數按年下跌13.6%。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】高盛警告通脹影響將透過消費 拖累美股盈利

即市走勢︰

【01：06】道指跌37點，跌幅0.12%，報31463點；納指跌60點，跌幅為0.52%，報11546點；標指跌不足1點，報3911點。

【01：02】美國財政部拍賣470億美元五年期國債，得標利率3.271%，為2008年7月以來最高，超過發行前交易水平的幅度，也是2010年12月以來同期國債最大，投標倍數2.28，為2021年2月以來最低水平，前6次均值為2.46。

【00：47】紐約原油期貨漲逾2%，報109.8美元。美國能源部表示，美國戰略石油儲備中的原油庫存降至4.979億桶，為1986年4月以來的最低水平。

【00：22】據伊通社消息，伊朗核協議談判將在週二於卡塔爾首都多哈重啟。

【00：17】西門子以16億美元收購美國軟件公司。

【23：45】歐股主要指數多數高收，德國DAX30指數漲0.52%，英國富時100指數漲0.69%，法國CAC40指數跌0.43%，泛歐STOXX 600指數升0.52%。

【23：33】美國財政部拍賣460億美元兩年期國債，得標利率3.084%，創2007年12月份以來新高（5月24日為2.519%，4月26日為2.585%，3月28日為2.365%），投標倍數2.51（前次為2.61）。

【23：22】道指升67點，納指跌0.1%。

【22：48】 納斯達克金龍中國指數曾漲1.8%，邁向第七周走高，料創下2020年1月以來最長紀錄。納斯達克100指數的成分股京東漲超4%，網易漲超2.3%，百度漲超1.6%，但拼多多跌超2.4%。此外，晶科能源漲超10%，B站和阿里巴巴也漲超1%，蔚來汽車跌3.5%，理想汽車跌4.6%。ETF中，CQQQ和KWEB漲約0.9%。

【21：30】道指升54點，報31555點，納指升0.6%，報11672點。標指升14點，報3926點。

【18：45】道指期貨升70點，納指期貨升0.4%，標指期貨升11點。

【16：24】道指期貨抽升171點，報31657點，納指期貨升約0.9%，報12255點。

【15：20】【下半年展望】花旗看好中資股下半年估值盈利雙雙回升 美國明年或加息至逾4厘

【12：24】【烏克蘭戰爭】俄羅斯據報自1918年來首次外債違約

【12：22】亞洲時段，道指期貨現升33點，報31521點，納指期貨升約0.6%，報12208點。美匯指數守104關。

【10：29】【日圓走勢】日本央行6月議息紀錄出爐：關注薪酬增長、日圓大跌或影響經濟 未談及調整債息目標上限

【08：00】【美國加息】滙豐：聯儲局年底利率料見3.625厘 10年期美國債收益率料近期可見3.6厘

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編輯︰姚卓然