【美股市況】美滙突破105.5　道指跌200點　納指跌0.5%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

歐洲6月通脹再創新高，達8.6%，超預期，由於市場預期歐央行僅將加息0.25厘應對，以及對衰退的憂慮，歐元跌幅擴至0.6%，美滙指數相對升0.9%，到105.5水平。下半年開局，美股下跌逾200點，納指跌0.5%。

美科技巨企傳因需求疲弱，下調台積電訂單，增添市場對衰退的憂慮。

【TSMC】台積電傳遭三大客戶下調訂單 台股創1年半新低 美股盤前跌近4%

美國今日亦會公布6月ISM製造業PMI及Markit製造業PMI終值。歐元區6月製造業PMI終值52.1，大致符預期及前值的52。

即市走勢︰

【22：27】美股下跌逾200點，納指跌0.5%

【21 ：30】道指跌14點，報30764點，納指跌0.3%，報10990點，標指跌7點，報3777點。

【21 ：00】歐洲6月通脹再創新高，達8.6%，超預期，由於市場預期歐央行僅將加息0.25厘應力，歐元跌幅擴至0.6%，美滙指數相當升0.6%，到105.3水平。

【16 ：00】道指期貨跌221點，報30553點，納指期貨跌0.9%，報11400點，標指期貨跌30點，報3754點。

【Facebook母企】Meta預計下半年經營艱難 朱克伯格警告員工為經濟嚴重衰退做好準備

==以下6月30日（周三）股市==

美國公布通脹數據反映消費轉差，消費支出意外降，衰退憂慮升溫，美股反覆受壓，標指半年累瀉逾20%。

即睇美股收市：

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道指一度跌597點，午後跌幅收窄，收市跌253點，報30775點；標指跌33點，報3785點；納指跌149點或1.33%，報11028點。港股方面，恒指夜期收市升54點，報21798點。

石油出口國組織與盟友（合稱OPEC+）同意8月按照原定計劃增產，但沒有對9月及以後的產量計劃作出安排，國際油價偏軟。紐約期油回落3.6%至105.86美元。

美國總統拜登表示，美國已表明海灣國家應提高石油產量，因此不會要求沙特單獨增加油產。拜登將於7月訪問沙特等中東多個國家。

【瑞典加息】瑞典央行加息50個基點至0.75厘 預計政策利率明年初接近2厘

美國5月核心PCE物價指數按年上升4.7%，為去年11月以來新低，也低於預期的4.8%，前值為4.9%。美國5月核心PCE物價指數按月升幅維持0.3%，低於預期的0.4%。而5月PCE物價指數按年升幅維持6.3%，低於預期的6.4%，按月升0.6%，低於預期的0.7%，前值為0.2%。

數據顯示，美國經通脹調整的消費者支出在5月份出現了今年首次下滑，因物價持續高漲持續打擊了市民預算。

美國上周首次申領失業救濟金人數為23.1萬，多於預期的22.9萬，前值由22.9萬上修至23.3萬。截至6月18日，持續申領人數升至132.8萬人，高過預期的131.8萬人，前值由131.5萬上修至133.1萬。

即市走勢︰

【01：08】道指跌155點或0.5%，報30873點；納指跌75點或0.7%，報11102點；標指跌10點或0.3%，報3808點。

【00：56】歐洲央行管委Holzmann表示，寧願歐洲央行提前加息，需要一段時間才能實現CPI目標

【00：34】花旗集團大宗商品研究全球主管Ed Morse：預計沙特需要籌備大約90天，其石油產能可以達到每日1100萬至1200萬桶

【00：29】美股太陽能板塊上漲，EnphaseEnergy漲6.9%，晶科能源升6.7%，Sunrun漲6%，SunPower漲5.3%，阿特斯太陽能漲3%，Sunworks漲1.9%。

【00：26】烏克蘭正研究債務重組的可能性，因該國的融資選擇有用盡的風險。兩名知情人士表示，目前正在考慮多種方案，預計要到今夏晚些時候才會做出決定。根據彭博社計算，烏克蘭至少在9月1日之前還有時間，屆時其將面臨14億美元的贖回和利息支付。

【00：07】美國10年期債息自6月10日以來首次跌穿3厘，暫跌10個基點至2.99厘。

【23：52】法拉利（RACE.N）：啟動第一期1.5億歐元的股票回購，作為總金額約20億歐元股票回購計劃的一部分。

【23：51】歐洲STOXX 600指數錄得自疫情爆發以來最差季度表現

泛歐STOXX 600指數收跌約1.6%，所有板塊均下跌。歐元區銀行監管機構要求銀行評估其衰退風險，銀行板塊跌約2.8%。該歐洲基準指數在今年第二季度下跌9%，為自2020年新冠大流行以來最差季度表現。今年迄今為止，該指數下跌16.6%。

歐洲股市下跌之際，全球市場情緒依然低迷，烏克蘭衝突短期內不會結束，通脹壓力可能會繼續積聚。各國央行試圖通過加息來積極應對物價上漲，人們對全球經濟放緩的擔憂日益加劇。

【23：45】歐股收市跌，德國DAX指數報12783點，挫219點或1.69%，6月份累跌11.15%，二季度累跌11.31%，2022年上半年累跌19.52%。

英國富時100指數報7169點，跌143點或1.96%；法國CAC 40指數報5922點，跌108點或1.8%；泛歐STOXX 600指數跌1.5%，報407.2

【23：24】德國10年期債息跌17個基點，至1.35厘，為三週以來新低。

【22：41】紐約原油跌幅擴大至4%，現報105.32美元。布蘭特原油跌幅擴大至3.5%，跌破109美元。OPEC+批准8月份石油增產計劃，沒有對8月以後的產量做出決定。此後英美兩油價格持續重挫，均已跌超4美元。LME期鋅大跌6%，現報3158.00美元/噸。

【22：10】美國公布通脹數據反映消費轉差，以及瑞典通脹7%，加息0.5厘後，美國衰退以至環球衰退的憂慮升溫，資金避險，拖累股市急瀉，道指曾跌597點，納指曾跌2.9%。

【21：29】道指跌324點，報30704點，納指跌1.1%，報11055點，標指跌38點，報3780點。

【18：05】道指期貨跌337點，納指期貨跌1.7%，標指期貨跌53點。

【12：28】道指期貨跌69點，報30930點；標指期貨跌10點，報3810點；納指期貨跌35點或0.3%，報11655點。

【10：56】【Bitcoin ETF】美國證交會拒絕Grayscale現貨比特幣ETF申請 至今未有現貨ETF成功闖關

【10：55】【美股焦點】摩根士丹利投資管理：目前市場資金仍氾濫 債息曲線未能成為有效預視經濟衰退之指標

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

==以下6月29日（周三）股市==

聯儲局主席鮑威爾表示，經濟可以承受加息，並且可能實現軟着陸，只是相當具挑戰，路徑已愈來愈窄，現時最大風險是無法恢復價格穩定。美股反覆，三大指數個別發展。

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道指收市升82點，報31029點；納指微跌3點或0.03%，報11177點；標指跌2點，報3818點。 微軟和蘋果分別升1.5%和1.3% ； 亞馬遜彈1.4%。

美滙指數再升0.57%，最新報104.852，日圓曾跌0.6%，再創24年低。

安聯首席經濟顧問埃爾埃里安表示，投資者憂慮美國經濟將進入衰退是正確的看法，因為數據反映消費者與企業信心出現下滑。他指聯儲局貨幣政策明顯落後於通脹形勢，很可能要急進加息，有關策略可能導致經濟步入衰退。

歐美央行高層在歐洲央行會議發言，英倫銀行行長貝利表示，英國通脹將進一步加劇，若通脹持續，將需要採取更有力的行動，但加息「不是擺在桌面上的唯一選擇」。歐央行拉加德則提到，仍要觀望周五歐元區的通脹數據，相信不可能回到低通脹環境，通脹預期較以前高得多。

歐股收市回落0.67%，汽車股下滑2.6%。

數據方面，美國首季實際GDP年化季率終值為收縮1.6%，高於預期及前值收縮1.5%；核心PCE物價指數年化季率終值為5.2%，預期及前值為5.1%；實際個人消費支出季率終值為1.8%，大幅低於預期及前值的3.1%。

季度調查顯示美企CFO對經濟樂觀程度降至近十年最低

據杜克大學Fuqua商學院和里士滿及亞特蘭大聯儲銀行合作進行的CFO季度調查，受訪者下調經濟增長預期，樂觀指數降至50.7，為2012年末以來的最低水平。

CFO們平均預計未來12個月的實際GDP增長1.5%，低於上次調查中預測的2.5%。

超過五分之一的CFO認為美國GDP未來一年可能負增長，上一季度的比例為12%。

調查在5月25日至6月10日進行，受訪的320位美國金融業高管繼續將通脹，勞動力質量和供應狀況列為最緊迫的擔憂事項。他們普遍預計企業面臨更高的價格和成本壓力。

即市走勢︰

【01：11】道指報31018點，升71點或0.23%；標普500指數報3806點，跌15點或0.4%；納指報11156點，跌24點或0.22%。

【01：07】意大利油企埃尼集團CEO表示，歐洲需要加快能源多元化，因為在未來幾個月或一年內，俄羅斯可能會停止天然氣出口，或者制裁可能會導致俄羅斯天然氣輸送中斷。

【00：35】美元指數DXY向上觸及105，為6月17日以來首次，漲0.51%。

【00：31】歐元兌美元跌幅達0.50%，報1.0464。

【23：45】歐股主要指數收市下跌，德國DAX30指數跌1.7%，英國富時100指數跌0.14%，法國CAC40指數跌0.98%，歐洲斯托克50指數跌1%。

【23：45】加密貨幣交易所Coinbase在裁員後重啟海外擴張計劃；Coinbase在意大利、西班牙、法國和荷蘭註冊。

【22：39】紐約期油最高觸及114.02美元，目前漲1.85%，暫報113.83美元。美國能源信息署（EIA）數據顯示，上周美國EIA原油庫存下降276萬桶，分析師預期下降122萬桶。

【23：33】熱門中概股普遍走低，每日優鮮跌11.5%，名創優品跌近10%，嗶哩嗶哩跌6.46%，老虎證券、知乎跌約5.8%，愛奇藝、蔚來汽車跌約4.6%，小鵬汽車跌2.45%。

【23：15】據知情人士消息稱，特斯拉已經設法提高得州的超級工廠產量，每周可交付多達5000輛汽車。該工廠還生產長續航版Model Y，有助於提高整體產量。特斯拉的目標是在年底前將周產量提高到1萬輛。

【23：14】英國國債擴大漲幅，10年期債息跌10個基點至2.36厘。

【22：08】歐美央行高層在歐洲央行會議發言，影響滙市表現，歐元跌幅擴大至0.4%，美滙指數再升0.4%，近105關，日圓跌0.6%，再創24年低。

道指升逾百點，納指反覆回升0.2%。

【21：30】道指高開70點，報31016點，納指跌0.2%，報11162點，標指跌2點，報3818點。

【18：31】道指期貨跌30點，納指期貨跌0.3%，標指期貨跌8%。

【12：29】道指期貨升41點，報30974點；標指期貨升4點，報3829點；納指期貨升16點或0.1%，報11690點。

【11：57】【LME鎳亂局】摩通據報全面退出鎳交易 傳為3月青山控股淡倉券商、單季損手逾9億港元

【10：14】【AAPL】郭明錤：蘋果明年新iPhone 將繼續採用高通5G芯片 高通2023年下半年盈利或超預期

【08：54】【科技股女股神】Cathie Wood：美國經濟已進入衰退 不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性

【08：36】【TSLA】Tesla裁減約200名員工 馬斯克此前揚言裁減一成全職員工

==以下6月28日（周二）股市==

美國股市高開後走低，回吐早段逾400點升幅，尾市跌幅擴大，納指跌近3%。美國消費者信心疲弱，世界大型企業研究會（Conference Board）公布，6月消費者信心指數跌至98.7，按月跌4.5點，低於預期的100.4。指數創去年2月以來最低，對高通脹的擔憂，導致消費者預計今年下半年美國經濟增長將會大幅放緩。

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本港時間今晨4時，道指跌491點，跌幅為1.56%，報30946點；納指跌343點，跌幅為2.98%，報11181點；標指跌78點，跌幅為2.01%，報3821點。

美國10年期債息即市曾最高升見3.25厘，尾市跌0.23%，報3.187厘，2年期債息亦回落至3.1137厘。美滙指升0.56%，報104.255。

有「科技女股神」之稱、方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）認為，美國經濟已經進入衰退。伍德接受CNBC訪問時承認，低估通脹的嚴重性和持久性。

美聯儲兩位行長對經濟有信心 ，稱即使加息美國也可以避免衰退，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）預計美國經濟增長將會放緩，也許會低於2%，但不會是負增長，料失業率會小幅上升，但不會像衰退情景中那樣。

紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）則表示，儲局今年需要大幅加息，利率提高到3.5厘至4厘合理，7月會議加息50或75點子還需討論。他又指，現時市場運作良好，未見到有縮減恐慌的象，料未來幾年失業率將升至略高於4%。

美國公布5月零售存貨升1.1%，預期為升1.6%，5月批發庫存增長2%，預期為升2.1%，美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國4月樓價按月上升1.6%，高於預期的1.4%。

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即市走勢︰

【04：04】據市場消息：推特股東提起訴訟 ，以終止馬斯克收購。

【03：56】高盛：布蘭特原油可能升至每桶140美元

雖然油價出現自今年4月以來首次連續兩周下跌，高盛卻看漲油價。高盛首席大宗商品策略師柯里表示，今年夏天布蘭特期油最高將漲至每桶140美元。他認為，當前油氣領域投資不足，將繼續推動油價攀升。此前在6月7日，高盛曾發布報告預測布油將觸及每桶140美元。但自那之後，國際油價就連續兩周下挫。近日，柯里再度重申這一預期，並且認為近期油價回落正是買入良機。

【03：48】美聯儲兩位行長對經濟有信心 ，稱即使加息美國也可以避免衰退

儘管美聯儲存在下個月再次加息75個基點的可能，但儲局官員認為美國經濟陷入衰退的風險不足為慮。紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）和三藩市聯儲行長戴利（Mary Daly）周二都承認，必須給40年來最熱的通脹降溫，但也雙雙堅持認為軟著陸仍有希望。

「我們是在用點剎來減速到更可持續的速度，而不是猛踩剎車，一頭栽過去陷入經濟衰退，」戴利在一個在線活動上說，「事實上我的預測是，經濟增速將滑落至2%以下，但在很長一段時間內，它並不會下滑到負增長區域。」

【03：16】美股跌幅擴大，納斯達克100指數跌超3%。

【02：50】北約秘書長斯托爾滕貝格：北約各國領導人將於週三邀請瑞典和芬蘭加入北約。

【02：44】北約秘書長斯托爾滕貝格：土耳其同意支持瑞典和芬蘭加入北約，已達成的協議為兩國加入北約鋪平了道路。

【02：42】標指跌2%，納指跌近2.9%。太陽能、氫能源、固態電池等板塊跌幅居前。

【02：37】紐約8月原油期貨收漲2.19美元，漲幅2%，報111.76美元

【02：24】美股跌勢加劇，道指挫412點或1.3%；納指跌300點或2.6%，標指跌1.5%

【02：11】法國財政部下調法國2022年GDP增長預期至2.5%，此前預計為4%。預計2022年平均通脹率為5%，財政赤字佔GDP比例為5%。

【02：09】紐約 8月黃金期貨收跌3.60美元，跌幅0.20%，報1821.20美元，創近兩周最低收盤價。

【01：29】OPEC+自2020年5月以來的原油產量，落後目標超過5億桶

OPEC+向全球市場供應的石油比其承諾的水平低了超過5億桶，加劇了對該組織平衡全球市場能力的擔憂。在2020年5月，石油輸出國組織（OPEC）與盟友聯手協調減產，以重新平衡全球石油市場。根據該組織聯合技術委員會的數據，自那以來，OPEC+累計產量比協議規定的水平少5.62億桶。OPEC+對減產協議的履約率在5月份飈升至256%，因為成員國日產量比其該組織的集體目標低270萬桶。

【01：07】行業組織報告：若俄羅斯停止天然氣供應，德國經濟或萎縮12.7%

巴伐利亞工業協會警告，如果俄羅斯完全關閉天然氣供應，德國經濟在今年剩餘時間內可能萎縮12.7%。歐洲最大經濟體德國的消費者面臨嚴重能源短缺危機，可能驅使通脹進一步走高並重創經濟。根據巴伐利亞工業協會的這份報告，損失的商品和服務業產出可能高達1930億歐元（2040億美元），並且可能失去多達560萬個就業崗位，進而引發政治不穩。巴伐利亞工業協會的成員包括寶馬和德國電信。

【00：41】三藩市聯儲銀行行長戴利預計美國經濟增長將會放緩，也許會低於2%，但不會是負增長，料失業率會小幅上升，但不會像衰退情景中那樣。

【00：36】瑞穗分析師拉Vijay Rakesh周一將特斯拉目標價，從1300美元下調至1150美元，他擔心零部件成本上升以及汽車價格下降，將限制特斯拉未來的銷售和盈利。近期包括摩根士丹利和瑞士信貸在內的多家國際大行，均下調了特斯拉目標價。

【00：36】油價升，紐約期油升至112美元，即市漲2%，布蘭特原油漲超2.6%，現報113.91美元。

【23：54】納指跌2%，晶片股AMD跌超5.8%領跌其成分股，英偉達跌超4%，亞馬遜跌3.9%，Netflix跌3.4%，特斯拉和拼多多也跌3%。

標指跌逾1.1%，可選消費板塊跌2.8%，科技板塊跌超2.0%，通信板塊跌超1.7%，能源板塊維持約1.9%的漲幅。

道指跌逾200點，成分股Nike跌超5.6%，Salesforce.com和家得寶跌約3%，卡特彼勒、波音、Travelers Companies Inc.、迪士尼、聯合健康至少漲超1.1%。

【23：41】歐股主要指數收市上升，德國DAX30指數漲0.35%，英國富時100指數漲0.9%，法國CAC40指數跌0.64%，泛歐STOXX 600指數升0.26%。

【23：02】美國政府正式宣布對俄羅斯採取一系列新制裁措施，包括禁止新進口俄羅斯黃金。

【22：10】中國縮減隔離日子，以及美國金融股加派息，刺激股市向好，不過，高盛策略師稱美國企業獲利率的估計過於樂觀，大摩高層亦批評分析師對美股盈利預測過份樂觀。

美股造好，曾升446點，升幅其後回順，升179點，納指曾升1%，其後倒跌0.1%。

美國10年期債息升至3.22厘，美滙重上104水平。

【21：30】道指高開198點，報31636點，納指升0.3%，報11559點，標指升24點，報3924點。

【18：30】道指期貨升168點，納指期貨升0.4%，標指期貨升19點。歐股亦造好，法股升1.2%，英股升1.2%，德股升0.8%。

【12：24】道指期貨跌31點，報31390點；標指期貨跌6點，報3897點；納指期貨跌28點或0.2%，報12012點。

【11：15】【美股焦點】美股僅熊市反彈？ 摩根士丹利料標指反彈5%至7%後將再跌、最壞情況見多少

【10：31】【美股焦點】大摩高層批評分析師對美股盈利預測過份樂觀 欠缺主動性下調預測

【08：26】【美股焦點】「薯條哥」Sam Bankman-Fried否認收購Robinhood Robinhood股價先彈後回

【08：03】【美股焦點】多間美國大型銀行通過壓力測試後 紛紛提高股息

【07：36】【美企業績】Nike業績雖勝預期、盤後仍跌2% 中、美銷售齊跌

==以下6月27日（周一）股市==

美股好淡爭持，市場關注周四的通脹數據，道指曾跌逾百點後跌幅收窄，美滙指數即市曾觸及104高位後回落，美10年債息突破3.2厘。

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道指收市回吐62點，報31438點；標指跌11點，報3900點；納指跌83點或0.72%，報11524點。歐股收市升勢縮窄至0.52%。

美國財政部周一拍賣兩年期國庫券，中標利率報3.084厘，創2007年12月以來新高。此外，一批五年期國庫券中標利率為3.271厘。

分析師認為，聯儲局7月議息會議將相當重要。多數分析師預計儲局將在7月份加息0.75厘，同時會密切關注主席鮑威爾發出的關於未來政策的最新訊號。

市場參與者繼續評估美股是否已經找到底部，或者只是從超賣狀態中短暫反彈。隨著投資者在季度末重新調整倉位，本周股市可能會在短期內繼續上漲。

美債價跌，相應債息升，美國2年期債息升逾8基點，報3.1446厘；10年期債息亦升逾7個基點，報3.2035厘。高盛早前警告，通脹影響將透過消費拖累企業盈利，惟該行維持對標普500指數年底4300點的目標價預測。

達拉斯聯儲製造業指數跌至2020年5月以來最低，一項衡量德州製造業活動的指標6月跌至兩年低點，與近期其他聯儲轄區報告的經濟情況相符，後者顯示生產商面臨高通脹，需求疲軟及供應問題。製造業活動指標跌至-17.7，創2020年5月以來最低，之前一個月為-7.3。達拉斯聯儲的訂單，發貨和產量指標也都降至疫情爆發之初幾個月以來的最低水平。衡量未來6個月預期商業活動的指標降至-26，為2020年4月以來最低。通脹和工資指標有所下降，但仍然處於高位。

美國5月二手房屋簽署買賣合約指數按月上升0.7%，好過市場預期，從4月創下的兩年低位反彈，亦結束過去6個月跌勢。指數按年下跌13.6%。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】高盛警告通脹影響將透過消費 拖累美股盈利

即市走勢︰

【01：06】道指跌37點，跌幅0.12%，報31463點；納指跌60點，跌幅為0.52%，報11546點；標指跌不足1點，報3911點。

【01：02】美國財政部拍賣470億美元五年期國債，得標利率3.271%，為2008年7月以來最高，超過發行前交易水平的幅度，也是2010年12月以來同期國債最大，投標倍數2.28，為2021年2月以來最低水平，前6次均值為2.46。

【00：47】紐約原油期貨漲逾2%，報109.8美元。美國能源部表示，美國戰略石油儲備中的原油庫存降至4.979億桶，為1986年4月以來的最低水平。

【00：22】據伊通社消息，伊朗核協議談判將在週二於卡塔爾首都多哈重啟。

【00：17】西門子以16億美元收購美國軟件公司。

【23：45】歐股主要指數多數高收，德國DAX30指數漲0.52%，英國富時100指數漲0.69%，法國CAC40指數跌0.43%，泛歐STOXX 600指數升0.52%。

【23：33】美國財政部拍賣460億美元兩年期國債，得標利率3.084%，創2007年12月份以來新高（5月24日為2.519%，4月26日為2.585%，3月28日為2.365%），投標倍數2.51（前次為2.61）。

【23：22】道指升67點，納指跌0.1%。

【22：48】 納斯達克金龍中國指數曾漲1.8%，邁向第七周走高，料創下2020年1月以來最長紀錄。納斯達克100指數的成分股京東漲超4%，網易漲超2.3%，百度漲超1.6%，但拼多多跌超2.4%。此外，晶科能源漲超10%，B站和阿里巴巴也漲超1%，蔚來汽車跌3.5%，理想汽車跌4.6%。ETF中，CQQQ和KWEB漲約0.9%。

【21：30】道指升54點，報31555點，納指升0.6%，報11672點。標指升14點，報3926點。

【18：45】道指期貨升70點，納指期貨升0.4%，標指期貨升11點。

【16：24】道指期貨抽升171點，報31657點，納指期貨升約0.9%，報12255點。

【15：20】【下半年展望】花旗看好中資股下半年估值盈利雙雙回升 美國明年或加息至逾4厘

【12：24】【烏克蘭戰爭】俄羅斯據報自1918年來首次外債違約

【12：22】亞洲時段，道指期貨現升33點，報31521點，納指期貨升約0.6%，報12208點。美匯指數守104關。

【10：29】【日圓走勢】日本央行6月議息紀錄出爐：關注薪酬增長、日圓大跌或影響經濟 未談及調整債息目標上限

【08：00】【美國加息】滙豐：聯儲局年底利率料見3.625厘 10年期美國債收益率料近期可見3.6厘

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編輯︰姚卓然