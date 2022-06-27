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【美股市況】美債息上揚　道指反覆　納指跌0.1%（不斷更新）

股市 23:22 2022/06/27

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美股午市美滙仍失104關，跌至103.7，不過，美國10年期債息挑戰3.2厘，美股走勢反覆，道指開市上升後轉跌，納指跌0.1%。高盛早前警告，通脹影響將透過消費拖累企業盈利，惟該行維持對標普500指數年底4300點的目標價預測。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

焦點新聞：

【美股一周前瞻】高盛警告通脹影響將透過消費　拖累美股盈利

即市走勢︰

【23：22】道指升67點，納指跌0.1%。

【21：30】道指升54點，報31555點，納指升0.6%，報11672點。標指升14點，報3926點。

【18：45】道指期貨升70點，納指期貨升0.4%，標指期貨升11點。

【16：24】道指期貨抽升171點，報31657點，納指期貨升約0.9%，報12255點。

【15：20】【下半年展望】花旗看好中資股下半年估值盈利雙雙回升　美國明年或加息至逾4厘

【12：24】【烏克蘭戰爭】俄羅斯據報自1918年來首次外債違約

【12：22】亞洲時段，道指期貨現升33點，報31521點，納指期貨升約0.6%，報12208點。美匯指數守104關。

【10：29】【日圓走勢】日本央行6月議息紀錄出爐：關注薪酬增長、日圓大跌或影響經濟　未談及調整債息目標上限

【08：00】【美國加息】滙豐：聯儲局年底利率料見3.625厘　10年期美國債收益率料近期可見3.6厘

即睇美股收市︰

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【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁

編輯︰姚卓然

ADR 期貨 美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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