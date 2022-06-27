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【烏克蘭戰爭】俄羅斯或自1918年來首次外債違約　有錢都還不到？　克里姆林宮回應：「不是我們的問題」

宏觀解讀 20:14 2022/06/27

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【烏克蘭戰爭】俄羅斯或自1918年來首次外債違約　有錢都還不到？

俄羅斯2月入侵烏克蘭，觸發歐美日等主要經濟體制裁，《華爾街日報》引述俄羅斯外幣債券持有人報道，俄羅斯未有如期在周日（26日）支付兩筆分別為美元和歐元發行的債券利息，並進入30日寬限期，分別涉資1億美元和1億歐元。若俄羅斯無法在30日內付清款項，將成為當地自1918年布爾什維克革命後首次有外幣債務違約。

克里姆林宮周一（27日）駁斥有關一個多世紀以來首次拖欠外債的說法。克里姆林宮發言人Dmitry Peskov表示，俄羅斯在5月份支付了到期的債券，但由於西方對俄羅斯的制裁，這些債券被歐洲清算銀行（Euroclear）封鎖，這「不是我們的問題」。

被剔出SWIFT後　俄國美元債價跌至以「仙」為單位

自俄羅斯發動軍事行動以來，俄羅斯主要銀行被剔出SWIFT等國際金融基建，俄國發行的美元債價格已跌至以「仙」為單位，反映外界預期俄羅斯很大機會債務違約。

俄羅斯1998年曾因應亞洲金融風暴，極罕見地讓本幣盧布發行的債券違約，但維持支付外幣債券。俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）上周四已指控西方國家製造人為障礙，目的是在俄羅斯「貼上違約標籤」，批評做法如鬧劇。

俄羅斯年初至今即使面對經濟制裁，但油氣價格大升，令該國今年首5個月經常帳貿易順差升至1100億美元，具能力支付外債，但西方制裁令俄國難以使用跨境支付系統。美國上月容許禁令到期，令當地銀行和投資者可處理俄羅斯債務。

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貿易順差 制裁 債券 經濟 烏克蘭 俄羅斯 俄羅斯盧布

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