  • 32°C
香港時間 : 2022627日 (一) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄羅斯或自1918年來首次外債違約　有錢都還不到？

宏觀解讀 13:12 2022/06/27

分享：

分享：

【烏克蘭戰爭】俄羅斯或自1918年來首次外債違約　有錢都還不到？

俄羅斯2月入侵烏克蘭，觸發歐美日等主要經濟體制裁，《華爾街日報》引述俄羅斯外幣債券持有人報道，俄羅斯未有如期在周日（26日）支付兩筆分別為美元和歐元發行的債券利息，並進入30日寬限期，分別涉資1億美元和1億歐元。若俄羅斯無法在30日內付清款項，將成為當地自1918年布爾什維克革命後首次有外幣債務違約。

自俄羅斯發動軍事行動以來，俄羅斯主要銀行被剔出SWIFT等國際金融基建，俄國發行的美元債價格已跌至以「仙」為單位，反映外界預期俄羅斯很大機會債務違約。

俄羅斯1998年曾因應亞洲金融風暴，極罕見地讓本幣盧布發行的債券違約，但維持支付外幣債券。俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）上周四已指控西方國家製造人為障礙，目的是在俄羅斯「貼上違約標籤」，批評做法如鬧劇。

俄羅斯年初至今即使面對經濟制裁，但油氣價格大升，令該國今年首5個月經常帳貿易順差升至1100億美元，具能力支付外債，但西方制裁令俄國難以使用跨境支付系統。美國上月容許禁令到期，令當地銀行和投資者可處理俄羅斯債務。

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【俄烏戰爭】Nike宣佈幾個月內將完全撤出俄羅斯　俄烏市場收入比重僅佔不足1%

【俄資進港】俄羅斯聖彼得堡證券交易所下周一開放買賣12隻港股、涉ATMXJ　港交所：沒與俄交易所合作（第二版）

開啟hket App，閱讀全文
貿易順差 制裁 債券 經濟 烏克蘭 俄羅斯 俄羅斯盧布

上一篇文章

【京東9618】騰訊大股東Naspers旗下Prosus悉售獲派京東持股　套現逾286億港元　京東午後升幅擴大

下一篇文章

美團3690短炒策略：今日追唔追？上望目標＋止蝕位話晒你知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【港股市況】恒指午後升幅收窄至468點　騰訊預告遭大股東減持即轉挫1%
【港股市況】恒指午後升幅收窄至468點　騰訊預告遭大股東減持即轉挫1%
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款