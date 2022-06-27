不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲

美國最高法院日前推翻憲法中的女性墮胎權，引起不少反對聲音。大西洋彼岸的一個英國音樂節上，一眾歌星知道消息後，紛紛在台上爆粗對裁決表示不滿。美國歌壇新星Olivia Rodrigo更聯同英國女歌手Lily Allen，合唱後者的著名作品《Fxxk You》。

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美國最高法院上周五（24日）以5比4通過，否決憲法中的女性墮胎權。美國人氣女歌手Olivia Rodrigo上周六（25日）現身英國Glastonbury音樂節時，便與Lily Allen合唱後者的著名作品《Fxxk You》，以此對裁決表示不滿。

Olivia Rodrigo演唱前表示，最高法院的裁決讓她感到恐懼及震驚，認為不少女性會因此受苦甚至死亡，並明言把粗口歌曲獻給5名支持否決女性墮胎權的大法官。現場觀眾為Olivia Rodrigo的發言報以熱烈掌聲。

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新西蘭女歌手Lorde周日（26日）登台時亦爆組咒罵美國最高法院。她表示即將女性的身體被標籤為「被控制」及「物品化」的產物，但女性亦擁有天生的強大力量及智慧，希望女性能夠好好運用，掌握自己的人生。

美國知名樂隊Green Day主唱Billie Joe Armstrong上周五在倫敦舉行演唱會期間，亦在台上就裁決表達不滿，更揚言會宣布放棄自己的美國公民身份。

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責任編輯：吳漢培