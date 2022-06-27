【烏克蘭戰爭】俄重磅退役將軍傳出戰 日飲1升伏特加

俄烏開戰以來，俄軍被指已有11名高級將領陣亡。英媒引述消息指，俄羅斯總統普京派一名體重達280磅的退役將軍到烏克蘭作戰。這名老將每日食5餐兼飲1升伏特加，更要特別訂造軍服及著兩件防彈衣。

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《每日星報》（Daily Star）報道，俄羅斯現年67歲的帕維爾將軍（Pavel）服役多年，包括曾代表蘇聯於1979年的阿富汗戰爭作戰，直至5年前退休。

帕維爾退役後居住莫斯科郊區，據報每日食五餐兼飲用一升伏特加。但《每日星報》引述消息人士指，普京（Vladimir Putin）下令帕維爾出山赴烏克蘭作戰。

帕維爾重返軍隊後據報要重新訂造軍服，而且更要穿上兩件防彈衣保護身體。

據悉，由於俄羅斯大多數最優秀及作戰經驗豐富的高級將領，在與烏克蘭戰鬥期間死傷嚴重，因此普京需要暫時調動二線軍官上前線打仗。

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另外，普京今年4月曾任命在敘利亞擁有豐富作戰經驗的南部軍區司令德沃爾尼科夫將軍（Alexander Dvornikov）擔任前線指揮官。

不過德沃爾尼科夫被指酗酒及不受下屬信任，近期一直未有公開露面指揮作戰，傳因在烏東地區的行動不如預期而遭普京革職。

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責任編輯：鄭錦玲