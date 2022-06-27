  • 32°C
香港時間 : 2022627日 (一) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】俄重磅退役將軍傳出戰 日飲1升伏特加

環球政治 12:10 2022/06/27

分享：

分享：

俄烏開戰以來，俄軍被指已有11名高級將領陣亡。英媒引述消息指，俄羅斯總統普京派一名體重達280磅的退役將軍到烏克蘭作戰。這名老將每日食5餐兼飲1升伏特加，更要特別訂造軍服及著兩件防彈衣。

【烏克蘭戰爭】基輔再遭俄導彈轟炸 住宅大樓被擊中釀1死 【下一頁】

《每日星報》（Daily Star）報道，俄羅斯現年67歲的帕維爾將軍（Pavel）服役多年，包括曾代表蘇聯於1979年的阿富汗戰爭作戰，直至5年前退休。

帕維爾退役後居住莫斯科郊區，據報每日食五餐兼飲用一升伏特加。但《每日星報》引述消息人士指，普京（Vladimir Putin）下令帕維爾出山赴烏克蘭作戰。

帕維爾重返軍隊後據報要重新訂造軍服，而且更要穿上兩件防彈衣保護身體。

據悉，由於俄羅斯大多數最優秀及作戰經驗豐富的高級將領，在與烏克蘭戰鬥期間死傷嚴重，因此普京需要暫時調動二線軍官上前線打仗。

【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限 【下一頁】

另外，普京今年4月曾任命在敘利亞擁有豐富作戰經驗的南部軍區司令德沃爾尼科夫將軍（Alexander Dvornikov）擔任前線指揮官。

不過德沃爾尼科夫被指酗酒及不受下屬信任，近期一直未有公開露面指揮作戰，傳因在烏東地區的行動不如預期而遭普京革職。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】基輔再遭俄導彈轟炸 住宅大樓被擊中釀1死
今日
【烏克蘭戰爭】基輔再遭俄導彈轟炸 住宅大樓被擊中釀1死
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制
2022/06/26
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制
【烏克蘭戰爭】終成歐盟候選國 澤連斯基：「一場勝利」
2022/06/24
【烏克蘭戰爭】終成歐盟候選國 澤連斯基：「一場勝利」
立陶宛批俄稱飛地被封鎖講大話 已準備應對俄報復
2022/06/23
立陶宛批俄稱飛地被封鎖講大話 已準備應對俄報復
【烏克蘭戰爭】澤連斯基期待成歐盟候選國 烏平民是偶像
2022/06/23
【烏克蘭戰爭】澤連斯基期待成歐盟候選國 烏平民是偶像

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】基輔再遭俄導彈轟炸 住宅大樓被擊中釀1死
今日 10:57
【烏克蘭戰爭】基輔再遭俄導彈轟炸 住宅大樓被擊中釀1死
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制
16:25 2022/06/26
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制
【烏克蘭戰爭】終成歐盟候選國 澤連斯基：「一場勝利」
10:59 2022/06/24
【烏克蘭戰爭】終成歐盟候選國 澤連斯基：「一場勝利」
軍事 地緣政治 政治 戰爭 俄羅斯 烏克蘭 普京 莫斯科 酗酒

上一篇文章

不滿美國禁女性墮胎 英國音樂節響徹粗口聲

下一篇文章

【G7峰會】合照戲稱要模仿普京除衫 加拿大總理：「要騎馬」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
英國新移民倫敦問路遭拒 被兩西裝男街頭暴打（有片）
【烏克蘭戰爭】普京開戰後首外訪 基輔住宅大樓被炸釀死傷（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京開戰後首外訪 基輔住宅大樓被炸釀死傷（不斷更新）
【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限
【G7峰會】4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制
【烏克蘭戰爭】澤連斯基認失北頓涅茨克 市長指俄軍已全面控制
新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月27日 時間13:00）
英警暴力拘14歲黑人少年 跪腳鎖手扣先發現拉錯人（有片）
英警暴力拘14歲黑人少年 跪腳鎖手扣先發現拉錯人（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款