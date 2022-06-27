【中國燃氣】中金：最新業績符合預期 中國燃氣指引穩健

中國燃氣（00384）最近公布2022年度業績，收入882億元，按年增長26.1%；剔除非經營及一次性因素的核心業績為80.5億元，按年下滑22%；歸母淨利潤76.6億元，按年跌26.9%，對應每股盈利1.38元，符合市場預期。

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中金報告指，公司管理層於業績會上公布2023年度指引，零售氣量按年增長10%至13%，零售氣毛差每立方米0.50元人民幣，新增接駁用戶260萬至290萬戶，增值服務毛利潤或經營性利潤按年增長15%，自由現金流轉正。該行認為在度過2022年度的戰略調整期後，2023年度公司業績有望重回穩健增長軌道。

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另一方面，中國燃氣增值業務中的「壹品慧」體系在2022年度取得了良好的經營業績，公司計劃未來兩年將其分拆上市。中金認為「壹品慧」業務分拆有望進一步助力公司價值重估。考慮到，2023年度天然氣採購成本上行，下調其淨利潤35%至90.8億元，並首次引入2024年度盈利預測為102億元，維持「跑贏行業」評級，下調公司目標價23%至17元。

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撰文：林衛