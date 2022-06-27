【社交平台】保障青少年　Instagram推「身份驗證」工具核實用戶年齡

▲ Instagram日前宣布，即日起將採用全新的年齡驗證工具，讓青少年獲得由演算法推薦的合適觀看內容及廣告，措施率先在美國實施。

不少青少年會在Instagram（IG）上瀏覽內容，而為了避免青少年用戶接觸不良資訊，Instagram日前宣布，即日起將採用全新的年齡驗證工具，讓青少年獲得由演算法推薦的合適觀看內容及廣告，措施率先在美國實施。

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Instagram表示，該驗證工具並不會全面地向全球所有用戶進行核實，而是當用戶嘗試在Instagram把個人年齡由「未滿18歲」改為18歲或以上時，系統將會要求用戶需透過新的驗證機制，來確認並檢查用戶的真實年齡。

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3種方案供選擇

平台針對13歲至17歲青少年，會提供3種方案選項，用戶可自行選擇其一。



（1）上傳身分證件進行驗證，例如護照、駕駛執照等身分證件，上傳的資料會在系統伺服器儲存30日，之後就會刪除並不再保存。

（2）上傳自拍影片。Instagram與第三方新創公司Yoti合作，透過AI與機器學習技術打造的「數位身份驗證」技術，可依照影片中的臉部特徵，來推斷用戶的真實年齡。經完成辨識驗證後，Instagram母公司Meta和Yoti雙方，會將用戶影片刪除。

（3）提供三個已經滿18歲的Instagram朋友帳號，並由他們來擔保證實用戶的真實年齡，逐三名用戶需在三天內完成回覆。

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責任編輯：廖淑瑩

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