【券商點睇】強大藥物組合助力業績成長 信達生物估值低可博

信達生物（01801）為一家全球性的生物製藥公司，致力於開發、製造和商業化用於治療癌症、自身免疫、代謝、眼科和其他重大疾病的高質量藥物。去年收入42.61億元（人民幣，下同），按年升11%，淨虧損31.38億元。

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根據國泰君安報告，公司最近的監管批准，包括中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准信達和禮來（LLY）的TYVYT用於治療ESCC，這是NMPA批准TYVYT的第五個適應症；印尼食品藥品監督管理局（BPOM）批准信達生物和Etana Biotech的Bevagen用於mCRC、mTNBC、復發性 NSCLC、OC和CC 五個適應症。Bevagen將有可能成為第一個在東南亞上市和本地生產的中國抗體藥物。

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未來公司業績成長驅動因素，在於公司強大的藥物組合，目前公司的估值處於相對低位，建議買入。其中，新藥申請（NDA）和關鍵試驗在內的6項後期管綫，如Retsevmo，NDA提交給中國NMPA；IBI-306(PCSK9)，NDA提交給中國NMPA等。

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撰文：林衛