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【防疫措施】現行社交距離措施延長至7.13　橫跨71回歸假期、生效至新一屆政府任期

Hot Talk 12:08 2022/06/27

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【防疫措施】現行社交距離措施延長至7.13　橫跨71回歸假期、生效至新一屆政府任期

本港新冠確診個案回升至千宗水平，​政宣布府延長現行社交距離措施14日至7月13日，意味現行防疫措施將越71假期，並橫跨至新一屆政府任期。

政府發言人表示，政府會繼續密切監察整體疫情發展，務求在維持社會經濟活動的同時，謹慎防範疫情反彈。

政府稱，繼續要求所有酒吧、酒館、夜店及夜總會的顧客，必須在進入處所前先進行測試並取得陰性結果。酒吧或酒館只可營業至翌日凌晨2時營業，每枱最多4人，餐飲處所每枱最多8人，並可提供堂食至凌晨零時。

羣組聚集方面，繼續禁止在公眾地方進行4人以上的羣組聚集。在符合相關要求的情況下，不超過30人的本地遊活動可繼續進行，如所有遊客在出團當天於本地遊活動開始前均已進行快速抗原測試，有關人數限制可放寬至100人。

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