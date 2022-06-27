【最新數據】全國規模以上工業企業利潤好轉 5月跌幅少2個百分點

隨着國內疫情防控形勢逐漸向好，企業復工復產、物流保通保暢有序推進，工業企業生產經營逐步好轉，企業利潤降幅收窄。國家統計局公布5月全國規模以上工業企業利潤按年下跌6.5%，雖未回復正增長，但已較上月跌幅收窄2個百分點。

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其中，工業企業營收均有所回升。受生產物流逐步恢復、產業鏈供應鏈逐步暢通推動，工業企業銷售狀況有所改善。5月全國規模以上工業企業營業收入按年增長6.8%，增速較上月有所回升，為企業盈利改善創造了有利條件。各行業的利潤方面，在41個工業大類行業中，有20個行業利潤較上月增速加快或降幅收窄，5個行業利潤由降轉增，合計佔比超六成。

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此外，隨着市場需求逐步恢復，加之擴內需、促消費政策效應持續釋放，基本消費品行業盈利繼續恢復。在13個消費品行業中，有8個行業利潤改善，佔61.5%。其中，酒飲料、食品製造行業利潤按年分別增長21.1%、7.7%，增速較上月均有所加快；文教工美、皮革製鞋業利潤分別增長16.5%、8.7%，利潤均由降轉增；造紙、紡織、印刷行業利潤降幅收窄。

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撰文：林衛