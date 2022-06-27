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【ET一周開倉】中移動（00941）、比亞迪（01211）、Mercadolibre（MELI.US）

股市 11:54 2022/06/27

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每周首個交易日，做好一周投資部署！《ET一周開倉》本周精選2隻港股，及跟進1隻美股買賣策略，分別中移動 （00941） 、比亞迪 （01211） 、Mercadolibre（MELI） →【即睇買賣策略

3隻股份於推介日（2022年6月20日）的前收市價：

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

 

欄名 : ET一周開倉

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港股恒指半日升684點報22403點　港交所（00388）股價漲逾6%獲大行上調目標價

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