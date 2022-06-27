  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (一) 12:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】瑞信上調港交所投資評級、受惠港股成交回升　憧憬七一好消息港交所逼400元

股市 11:44 2022/06/27

分享：

分享：

【港交所388】瑞信上調港交所投資評級、受惠港股成交回升　憧憬七一好消息港交所逼400元

港股今早突破22000點，港交所 （00388） 早市升幅擴大至半成以上，瑞信最新報告上調港交所投資評級和目標價。瑞信指出，港股6月日均成交達1450億元，較5月增長近22%，主要受惠於新經濟股交投再次活躍，而年初至今衍生產品交投量展現韌力，日均交投量由去年同期126萬張增至130萬張。

瑞信提升港股日均成交額預測，今年預測成交由日均1320億至升至1390億元，明年日均成交預測就由1450億元升至1570億元。

新股市場方面，瑞信指出，年初至今香港新股市場淡靜，但預期大市表現逐步改善，上市新規落實的利好會慢慢提升。

瑞信將港交所目標價由352元上調至434元，評級由「中性」升至「跑贏大市」。瑞信最新目標價相當於明年市盈率37倍。

大摩：ETF通初期難明顯提升港交所成交量

內地上周五公布宣布交易所買賣基金（ETF）正式納入互聯互通，但未公布落實日期，大摩料ETF通可加強互聯互通基礎建設，但納入ETF範圍未足以支持交易量明顯提升。大摩維持港交所目標價340元，評級為「與大市同步」。

七一回歸25周年前夕，市場憧憬內地或有更多金融開放措施，港交所今早股價表現強勢，最多升逾6%，高見398元，即市成交逾40億元，為今年2月以來高位。

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【港交所388】歐冠昇：已有180間公司向港交所遞交A1上市申請　目前市場條件正在改善

【港交所22周年】歐冠昇：港交所須自我顛覆、由基礎設施進化成以客戶為中心　金融大會堂重新開幕（圖集）

【互聯互通】中證監正式將ETF納入互聯互通　啟動時間另行公布

大行報告 七一回歸 香港交易及結算所有限公司 港股 互聯互通 目標價

上一篇文章

【ET一周開倉】中移動（00941）、比亞迪（01211）、Mercadolibre（MELI.US）

下一篇文章

【科網股】恒生科指彈逾半成　升幅最勁比亞迪電子漲18%、小米飆高逾1成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【港股午市】恒指半日飆684點　科指升逾5%、小米大升12%　信義光能跌幅收窄
【港股午市】恒指半日飆684點　科指升逾5%、小米大升12%　信義光能跌幅收窄
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款