  • 32°C
香港時間 : 2022627日 (一) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所388】瑞信上調港交所投資評級、受惠港股成交回升　憧憬七一好消息港交所升穿400元

股市 14:02 2022/06/27

分享：

分享：

【港交所388】瑞信上調港交所投資評級、受惠港股成交回升　憧憬七一好消息港交所升穿400元

港股今早突破22000點，港交所 （00388） 早市升幅擴大至半成以上，瑞信最新報告上調港交所投資評級和目標價。瑞信指出，港股6月日均成交達1450億元，較5月增長近22%，主要受惠於新經濟股交投再次活躍，而年初至今衍生產品交投量展現韌力，日均交投量由去年同期126萬張增至130萬張。

瑞信提升港股日均成交額預測，今年預測成交由日均1320億至升至1390億元，明年日均成交預測就由1450億元升至1570億元。

新股市場方面，瑞信指出，年初至今香港新股市場淡靜，但預期大市表現逐步改善，上市新規落實的利好會慢慢提升。

瑞信將港交所目標價由352元上調至434元，評級由「中性」升至「跑贏大市」。瑞信最新目標價相當於明年市盈率37倍。

大摩：ETF通初期難明顯提升港交所成交量

內地上周五公布宣布交易所買賣基金（ETF）正式納入互聯互通，但未公布落實日期，大摩料ETF通可加強互聯互通基礎建設，但納入ETF範圍未足以支持交易量明顯提升。大摩維持港交所目標價340元，評級為「與大市同步」。

七一回歸25周年前夕，市場憧憬內地或有更多金融開放措施，港交所今早股價表現強勢，高見398元，半日升6.3%至397.6元，半日成交逾42億元，為今年2月以來高位。

港交所午後升幅再擴大，升穿400元，最新升7.9%，暫報403.8元，即市成交62億元。

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【港交所388】歐冠昇：已有180間公司向港交所遞交A1上市申請　目前市場條件正在改善

【港交所22周年】歐冠昇：港交所須自我顛覆、由基礎設施進化成以客戶為中心　金融大會堂重新開幕（圖集）

【互聯互通】中證監正式將ETF納入互聯互通　啟動時間另行公布

大行報告 七一回歸 香港交易及結算所有限公司 港股 互聯互通 目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【港股市況】恒指午後升幅收窄至約500點　騰訊預告遭大股東減持即轉挫1%　港交所升7%重上400關
【港股市況】恒指午後升幅收窄至約500點　騰訊預告遭大股東減持即轉挫1%　港交所升7%重上400關
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款