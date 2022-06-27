【港交所388】憧憬七一好消息、港股成交破2000億　港交所升7%企400元、瑞信上調投資評級

▲ 【港交所388】瑞信上調港交所投資評級、受惠港股成交回升 憧憬七一好消息港交所升穿400元

港股今早突破22000點，港股成交轉趨活躍，全日成交額增至2000億元，為近一個月高位。港交所 （00388） 午後升幅擴大，瑞信最新報告上調港交所投資評級和目標價，反映近期港股成交回升，新股市場淡靜情況料可改善，利好港交所表現。

瑞信指出，港股6月日均成交達1450億元，較5月增長近22%，主要受惠於新經濟股交投再次活躍，而年初至今衍生產品交投量展現韌力，日均交投量由去年同期126萬張增至130萬張。

瑞信提升港股日均成交額預測，今年預測成交由日均1320億至升至1390億元，明年日均成交預測就由1450億元升至1570億元。

新股市場方面，瑞信指出，年初至今香港新股市場淡靜，但預期大市表現逐步改善，上市新規落實的利好會慢慢提升。

瑞信將港交所目標價由352元上調至434元，評級由「中性」升至「跑贏大市」。瑞信最新目標價相當於明年市盈率37倍。

大摩：ETF通初期難明顯提升港交所成交量

內地上周五公布宣布交易所買賣基金（ETF）正式納入互聯互通，但未公布落實日期，大摩料ETF通可加強互聯互通基礎建設，但納入ETF範圍未足以支持交易量明顯提升。大摩維持港交所目標價340元，評級為「與大市同步」。

七一回歸25周年前夕，市場憧憬內地或有更多金融開放措施，港交所今早股價表現強勢，高見398元，半日升6.3%至397.6元，半日成交逾42億元，為今年2月以來高位。

港交所午後升幅再擴大，升穿400元，高見404.2元，全日升7%至400.2元，成交82億元。

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