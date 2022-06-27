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【科網股】恒生科指彈逾半成　升幅最勁比亞迪電子漲18%、小米飆高逾1成

股市 11:44 2022/06/27

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【科網股】恒生科指彈逾半成　升幅最勁比亞迪電子漲18%、小米飆高逾1成

科技股推動大市向上，恒生科技指數漲幅持續擴大，現升逾半成。鋰電池板塊衝高，比亞迪電子 （00285） 曾彈逾兩成，高見24.3元，現升超過17%，報23.6元，成交7.65億元，成為升幅最大科指成份股。

近日小米 （01810） 旗下電動車業務小米汽車公開更多專利，同時宣布今年新旗艦機將搭載「驍龍8+」處理器，預計於7月份發佈，小米現升近12%，報13.66元，成交額29.42億元。

互聯網醫療大反彈，平安好醫生 （01833） 、京東健康 （06618） 、阿里健康 （00241） 分別升8.5%、7.6%及7.5%，報23.65元、64.1元及5.6元。重榜股美團 （03690） 彈5.4%；阿里巴巴 （09988） 升5.1%；京東 （09618） 彈4%；騰訊 （00700） 升3.9%。

百度 （09888） 現升4%，報153.7元。百度今日確認，與央視新聞聯合舉辦的2022百度世界大會將於7月21日在線上召開。百度創始人、董事長兼CEO李彥宏及百度各業務領軍人將出席大會，分享AI技術與產品，並發布百度在智能雲、自動駕駛、大模型等領域的重磅產品。

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

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【港股市況】恒指升幅擴大至逾600點　科指升5%、小米升一成　信義光能挫3%

【下半年展望】中泰國際：大市N型震盪上行趨勢　恒指波動區間介乎19500至24300點

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 比亞迪電子（00285）

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【港交所388】瑞信上調港交所投資評級、受惠港股成交回升　憧憬七一好消息港交所逼400元

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