【蘋果動向】蘋果M2芯片計畫曝光　彭博社爆完整型號

▲ 彭博社記者Mark Gurman在專欄中指出，多款產品將採用M2系列芯片，包括：M2 Mac mini、M2 Pro Mac mini、M2 Pro、M2 Max 14吋及16吋MacBook Pro。

蘋果（Apple）在本月初的WWDC 2022全球開發者大會上，發表了新一代M2系列芯片中的入門版本，當中MacBook Air與13吋MacBook Pro率先採用。彭博社早前披露，蘋果將會推出M2系列的進階版，並揭露蘋果的M2系列開發計畫及產品。

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彭博社記者Mark Gurman在專欄中指出，多款產品將採用M2系列芯片，包括：M2 Mac mini、M2 Pro Mac mini、M2 Pro、M2 Max 14吋及16吋MacBook Pro。

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他透露，M2系列芯片除了用於Mac和iPad Pro，蘋果AR眼鏡也會採用同款芯片，而市場估計產品最快在2023年1月登場。此外，明年的MacBook Air除了現有13吋，還會新增15吋機型，而已經停產的12吋MacBook有望重回蘋果產品線。

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責任編輯：廖淑瑩

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▲ 彭博社記者Mark Gurman在專欄中指出，多款產品將採用M2系列芯片，包括：M2 Mac mini、M2 Pro Mac mini、M2 Pro、M2 Max 14吋及16吋MacBook Pro。