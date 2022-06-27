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【蘋果動向】蘋果M2芯片計畫曝光　彭博社爆完整型號

科技 12:13 2022/06/27

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彭博社記者Mark Gurman在專欄中指出，多款產品將採用M2系列芯片，包括：M2 Mac mini、M2 Pro Mac mini、M2 Pro、M2 Max 14吋及16吋MacBook Pro。

蘋果（Apple）在本月初的WWDC 2022全球開發者大會上，發表了新一代M2系列芯片中的入門版本，當中MacBook Air與13吋MacBook Pro率先採用。彭博社早前披露，蘋果將會推出M2系列的進階版，並揭露蘋果的M2系列開發計畫及產品。

【蘋果動向】程式碼有暗示？ 外媒預測下一代AirPods Pro升級重點

彭博社記者Mark Gurman在專欄中指出，多款產品將採用M2系列芯片，包括：M2 Mac mini、M2 Pro Mac mini、M2 Pro、M2 Max 14吋及16吋MacBook Pro。

【蘋果動向】手錶都可以看YouTube WatchTube正式登陸Apple Watch

他透露，M2系列芯片除了用於Mac和iPad Pro，蘋果AR眼鏡也會採用同款芯片，而市場估計產品最快在2023年1月登場。此外，明年的MacBook Air除了現有13吋，還會新增15吋機型，而已經停產的12吋MacBook有望重回蘋果產品線。

【我不是機械人】iOS 16內置「自動驗證」功能 可直接跳過CAPTCHA認證

責任編輯：廖淑瑩

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彭博社記者Mark Gurman在專欄中指出，多款產品將採用M2系列芯片，包括：M2 Mac mini、M2 Pro Mac mini、M2 Pro、M2 Max 14吋及16吋MacBook Pro。

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