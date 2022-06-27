  • 31°C
香港時間 : 2022627日 (一) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科網反壟斷】市監局發布禁止壟斷協議規定諮詢　維持最多罰款10%銷售額安排

股市 11:24 2022/06/27

分享：

分享：

【科網反壟斷】市監局發布禁止壟斷協議規定諮詢　維持最多罰款10%銷售額安排

內地反壟斷法改革方向漸明朗，市場監管總局周一發布《禁止壟斷協議規定（徵求意見稿）》，當中提供經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等從事本規定禁止的壟斷行為。

市監局表示，新《反壟斷法》新增濫用行政權力與特定主體簽訂合作協議、備忘錄等排除、限制競爭行為，完善強制或者變相強制外地經營者在本地投資或者設立分支機構行為、排斥或者限制經營者參加招標投標以外的其他經營活動行為、變相強制經營者從事反壟斷法規定的壟斷行為等規定，新增制定排除、限制競爭內容規定的違法主體。

市監局稱，新增關於橫向壟斷協議「具有競爭關係的經營者」的定義，明確實際和潛在的競爭者均可能成為橫向壟斷協議的主體，與國際通行規則有效銜接。新增數字經濟手段構成達成壟斷協議的行為方式，更好適應數字經濟背景下的反壟斷監管需要，規範相關競爭行為，促進經濟健康發展。

違壟斷法罰款銷售額1%至10%

在罰則方面，若經營者違反規定，文件大致維持現有安排，當局可沒收違法所得，並處罰上一年度銷售額1%至10%，若上年度沒有銷售額，可處罰500萬元人民幣以下，尚未實施壟斷協議的可罰300萬元人幣以下，違規經營者的法定代表人、主要負責人、直接責任人員則可被處100萬元人幣以下。

阿里巴巴 （03690） 、美團 （03690） 去年因「二選一」被罰182億元人民幣和34億元人民幣，罰款分別佔阿里巴巴、美團前一年度的4%和3%。

市監局文件起草說明

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【阿里巴巴罰款】阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣、2019年境內營收4%　阿里：誠懇接受（第四版）

【美團二選一】美團急升逾5%重上270關　遭市監局罰款輕於阿里巴巴（第三版）

港股 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 壟斷 競爭條例

上一篇文章

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士（附time code）

下一篇文章

【新冠疫苗】Moderna爭取第4季供港Omicron疫苗　承諾提供至少800萬劑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【新股IPO】多隻新股趕半年結「尾班車」招股　一文看清孖展詳情（不斷更新）
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【加密貨幣】高盛據報向投資者募集20億美元　擬在Celsius破產時低價收購資產
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【開市9點半】信義光能料中期純利倒退至少33%　理想汽車新車72小時錄逾3萬輛訂單
【港股午市】恒指半日飆684點　科指升逾5%、小米大升12%　信義光能跌幅收窄
【港股午市】恒指半日飆684點　科指升逾5%、小米大升12%　信義光能跌幅收窄
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【何猷龍旗下】香港仔飲食：珍寶海鮮舫過去9年累計營運虧損逾1億元　強調已盡力保存及救援
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
【人民幣儲備】金管局等央行參與 「人民幣流動性安排」　由國際清算銀行與人行共同制定
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款