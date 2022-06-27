▲ 【科網反壟斷】市監局發布禁止壟斷協議規定諮詢 維持最多罰款10%銷售額安排

內地反壟斷法改革方向漸明朗，市場監管總局周一發布《禁止壟斷協議規定（徵求意見稿）》，當中提供經營者不得利用數據和算法、技術、資本優勢以及平台規則等從事本規定禁止的壟斷行為。

市監局表示，新《反壟斷法》新增濫用行政權力與特定主體簽訂合作協議、備忘錄等排除、限制競爭行為，完善強制或者變相強制外地經營者在本地投資或者設立分支機構行為、排斥或者限制經營者參加招標投標以外的其他經營活動行為、變相強制經營者從事反壟斷法規定的壟斷行為等規定，新增制定排除、限制競爭內容規定的違法主體。

市監局稱，新增關於橫向壟斷協議「具有競爭關係的經營者」的定義，明確實際和潛在的競爭者均可能成為橫向壟斷協議的主體，與國際通行規則有效銜接。新增數字經濟手段構成達成壟斷協議的行為方式，更好適應數字經濟背景下的反壟斷監管需要，規範相關競爭行為，促進經濟健康發展。

違壟斷法罰款銷售額1%至10%

在罰則方面，若經營者違反規定，文件大致維持現有安排，當局可沒收違法所得，並處罰上一年度銷售額1%至10%，若上年度沒有銷售額，可處罰500萬元人民幣以下，尚未實施壟斷協議的可罰300萬元人幣以下，違規經營者的法定代表人、主要負責人、直接責任人員則可被處100萬元人幣以下。

阿里巴巴 （03690） 、美團 （03690） 去年因「二選一」被罰182億元人民幣和34億元人民幣，罰款分別佔阿里巴巴、美團前一年度的4%和3%。

市監局文件、起草說明

【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士

相關文章：

【阿里巴巴罰款】阿里巴巴「二選一」遭重罰逾182億元人幣、2019年境內營收4% 阿里：誠懇接受（第四版）

【美團二選一】美團急升逾5%重上270關 遭市監局罰款輕於阿里巴巴（第三版）