【伊朗核協議 】 油價下跌逾1美元桶 G7會議擬將重啟伊朗核協議打壓油價

據《路透社》報道，因全球經濟擔憂打壓石油需求前景，同時投資者關注本周G7會議上俄羅斯石油出口可能會採取的舉措以及伊朗核協議的重啟，油價周一 （27日）下跌逾1美元桶。

預計七國集團（G7）的領導人於本周將討論應對能源價格上漲和替代俄羅斯石油和天然氣進口的選擇，以及在不會加劇通脹的前提下作進一步的制裁，而措施包括可能對俄羅斯原油和石油產品出口設置價格上限，以遏制俄羅斯的收入，同時減少對其他經濟體的損害。

布倫特原油期貨 （UKOIL）在周五（24日）下跌 1.42 美元或 1.3%，至每桶 111.70 美元，而美國西德克薩斯中質原油（WTI ）下跌 1.54 美元或 1.4%，至每桶106.08 美元，這主要是受加息令美元走強並加劇了對經濟衰退的擔憂，但由於西方制裁使一些買家無法接觸到俄羅斯石油，原油和石油產品供應仍然緊張，油價在每桶 100 美元上方。

法國總統府官員周日（26日）表示，在歐盟外交政策負責人在德黑蘭會見高級官員以試圖解除陷入僵局的談判後，七國集團還將討論重啟伊朗核談判的前景。

零售外匯交易商CMC Markets 分析師 Tina Teng 表示，「本周交易員的焦點可能是伊朗核談判可能重啟，這可能導致伊朗石油出口復蘇」。

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責任編輯：關海儀