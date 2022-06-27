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【G7峰會】合照戲稱要模仿普京除衫 加拿大總理：「要騎馬」

環球社會熱點 11:27 2022/06/27

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七國集團（G7）峰會於德國展開，其中一大商討要點為俄烏戰爭帶來的影響。G7領袖合照時用俄羅斯總統普京開玩笑，英國首相約翰遜詢問是否要除外套拍照。而加拿大總理杜魯多更戲稱要騎馬展示。歐盟委員會主席馮德萊恩亦稱讚，騎馬是好主意。

G7 4國先禁俄黃金進口 俄油價料設上限 【下一頁】

G7峰會於周日（26日）展開，各國及歐盟領袖在開始首個正式會議前合照。約翰遜（Boris Johnson）笑問，是穿著外套還是除下外套。一旁的美國總統拜登（Joe Biden）露出笑容，但未有發言。約翰遜再次詢問，是否要除衫，並指要展示G7比普京（Vladimir Putin）更強硬。

杜魯多（Justin Trudeau）亦開口附和，指要騎馬「騷胸肌」（Bare-chested horseback riding）。馮德萊恩（Ursula von der Leyen）此時亦加入閒談，稱騎馬最好。其他領袖未有發言。

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相信3人對話是影射普京2009年時的照片，當中他多次在俄羅斯官媒發布的圖片中赤膊上陣，當中包括一張帶著太陽眼鏡，穿著軍褲但上身赤裸的騎馬照片。

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責任編輯：李俊儀

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