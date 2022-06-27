▲ 【新冠疫苗】Moderna爭取第4季供港Omicron疫苗 承諾提供至少800萬劑

美國藥廠Moderna（美：MRNA）商業疫苗高級副總裁Patrick Bergstedt接受本地傳媒訪問時稱，Moderna正爭取香港當局監管批准，最快今年第4季提供800萬劑針對Omicron變種病毒的新冠疫苗。Bergstedt稱，Moderna新冠疫苗雖然目前未獲港府「開綠燈」，但近期正與港府加緊討論。

Moderna新冠疫苗與BioNTech「復必泰」同屬mRNA疫苗，目前香港提供復必泰、科興生物滅活技術疫苗兩款新冠疫苗，供市民接種。

Bergstedt接受《南華早報》訪問時稱，新冠病毒正不斷轉變，使得需要使用最新版本疫苗。Moderna 上周報告，其單劑二價（同時針對原生新冠病毒、Omicron BA.1 變異株）疫苗，可令接種者對BA.4、BA.5變種病毒的中和抗體較未接種前提升5.4倍，但該磕究尚未完成同行評審。

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