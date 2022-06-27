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【數據安全】企業透明度影響客戶信心　報告：94%消費者重視個人數據控制權 

科技 11:06 2022/06/27

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當企業能確保數據使用的透明度，這將使消費者與企業之間建立起更深厚的信任，並且有利於品牌發展。（法新社）

全球數據外泄事件愈趨頻密，消費者也更關注企業如何收集他們的個人數據，以及會保留這些數據多長時間等問題。數據安全公司Qonsent發表報告，發現多達94%消費者重視個人數據的控制權，並認為了解企業如何使用他們的數據是相當重要。

【網絡安全】Android及iPhone用戶也要小心！　Google警告「駭客軟件」偷密碼、查看訊息

Qonsent對1,000名美國人及125名營銷人員進行調查，以了解消費者對個人數據安全的認識，以及企業品牌對客戶數據的使用。報告指出，雖然大多數消費者意識到讓企業獲取個人數據，可使他們獲得更好的客戶體驗，但他們仍希望對個人數據獲得更多的控制權，以及希望企業能提供更大的透明度，告訴他們如何使用其個人數據。

企業透明度   影響消費者購買決定

當企業能確保數據使用的透明度，這將使消費者與企業之間建立起更深厚的信任，並且有利於品牌發展。調查提到，84%消費者更願意與擁有高透明數據應用政策的品牌分享其個人數據。77%消費者甚至認為，企業擁有高透明度的數據應用政策，也會影響他們的購買決定，當中有一半受訪者指出，他們會在高透明度的公司購買更多產品。

【自動化】企業自動化採用率飆升　報告：財務部成自動化程度最高部門

另一方面，88%營銷人員關注數據私隱法的發展，例如即將出台的美國數據私隱保護法（ADPPA）。雖然85%營銷人員認為客戶對企業的信任程度，與其廣告支出的投資回報率有直接關系，但78%的營銷人員仍然認為，ADPPA將對消費者的參度帶來負面影響。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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