▲ 【中國經濟】官媒《證券日報》：下半年經濟恢復步伐將加快 次季GDP預測增長1%至2%

內地次季受到疫情衝擊，經濟下行壓力加大，其後內地出台穩住經濟多項政策措施，官媒《證券日報》報道引述多位首席經濟學家分析中國經濟，預計中國次季GDP按年增長1%至2%，上半年GDP增速或在3%左右，下半年財政、貨幣政策需要加大力度，經濟恢復步伐將加快。

報道引述前統計局局長、巨豐投資首席經濟學家邱曉華指，從5月份數據可以看出經濟恢復趨勢明顯，預計二季度GDP增幅介乎在1%至2%；第三、四季度GDP增速要達到7%，才能確保全年GDP增速保持在5.5%以上。

摩根士丹利：未來或發特別國債及提前下達2023年新增專項債額度來加大基建投資力度

摩根士丹利證券首席經濟學家章俊受訪時稱，下半年政策主要還是以財政為主，更重要的是打通貨幣政策傳導機制來推動貨幣配合財政政策實施。 5月份貨幣信貸數據顯示居民和企業加槓桿意願不足，未來可能會發行特別國債和提前下達2023年的新增專項債額度來加大基建投資力度。

章俊表示，可通過促進消費和有效投資來拉動需求。例如，放寬汽車限購和免徵乘用車購置稅，因城施策支持剛性和改善性住房需求，優化審批和新開工一批大型基建項目等。

中國能源結構以煤炭為主 料輸入性通脹風險相對可控

報道又強調輸入性通脹風險相對可控，引述中信證券首席經濟學家明明指，中國能源結構以煤炭為主，油價對國內能源價格的衝擊相對可控，國內主糧自給率較高，而且糧食在CPI中的權重並不大，在應對方法上，只要延續上半年以來的保供穩價措施，輸入性通脹風險能夠得到有效控制。

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