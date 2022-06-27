世銀行長：部分國難逃經濟衰退 美聯儲不應只加息抗通脹

世界銀行行長馬爾帕斯指全球部分國家難以避免出現經濟衰退，認為美國作為全球最大經濟體，美聯儲不應該僅著眼於加息來對抗通脹，而是考慮縮表以避免經濟衰退。

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馬爾帕斯（David Malpass）周日（26日）接受美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，被問到在俄烏戰爭的長遠影響下，各國如何避免經濟衰退。

他坦言部分國家將難逃經濟衰退，認為實力較強國家的領導將有著重要作用。與2008年金融海嘯相比，馬爾帕斯認為各國央行擁有更多工具應對。

馬爾帕斯建議美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）不應只專注加息來對抗通脹，認為美聯儲可縮表將更多資金帶回銀行。

美聯儲作為重要銀行監管機構，馬爾帕斯認為美聯儲讓銀行放貸更多，自然也會放貸給非銀行行業，從而令更多資金流入供應鏈。

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他指實力最強的國家更有龐大的資產負債表組合，可用作部署加強發展製造業。

馬爾帕斯指出美國作為全球最大經濟體，比任何國家都更有能力提高產量，而這一點是影響未來經濟前景的關鍵變數。他形容全球幾乎需要美國生産的一切，因此美國有必要加快提高產量。

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責任編輯：鄭錦玲