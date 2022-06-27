【烏克蘭戰爭】基輔再遭俄導彈轟炸 住宅大樓被擊中釀1死

俄羅斯早前轉為集中兵力攻擊烏克蘭東部，基輔面臨的威脅明顯下降。但烏克蘭官員指出，基輔近日再遭俄軍導彈襲擊，一幢住宅大樓被炸中，造成1人死亡，6人受傷。俄方否認攻勢針對民居，強調導彈擊中武器工廠。

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烏克蘭緊急服務部門表示，基輔Shevchenkivskiy區一幢9層樓高住宅大樓的頂層被俄國導彈擊中，消防員已把火勢撲滅，大樓四周停泊的車輛鋪滿被撃中的大樓碎片。基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）表示，仍有不少民眾被埋在瓦礫下方。

副市長Mykola Povoroznyk更新事件死傷人數，指襲擊釀成1人死亡及6人受傷，導彈攻擊地點鄰近4月時的一次俄軍轟炸。當地同日其他地區亦有傳出爆炸聲，Povoroznyk聲稱爆炸來自防空系統成功抵抗來襲。

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俄軍上次對基輔發動大規模攻擊為6月5日，當時市郊的一個火車維持中心被擊中。一名自由電台製作人於4月時，因俄軍導彈襲擊而在基輔身亡。

俄羅斯國防部表示，俄軍未有針對民居發動攻勢，指摘有關消息為假新聞，否認有擊中基輔的住宅大樓。國防部強調，軍方目標一直是武器工廠，並稱4月時曾攻擊工廠。

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責任編輯：吳漢培