▲ 【新股IPO】上市公司商會倡無收益科企港上市 梁嘉彰：散戶跟着學、跟上就買

香港今年新股表現欠理想，而上海、深圳交易所今年新股集資活動冠全球，上市公司商會主席梁嘉彰近月同樣倡議設立科技板，籲以更具彈性的上市要求讓新興行業在港上市，認為香港正處分水嶺，內地科技企業、市場不斷發展，但部分需要大量資金研發的新興行業未符香港上市資格，香港有需要把握當中機會。

梁嘉彰形容，上半年新股市況令她驚訝，並指上海、深圳市場漸發達，「不似15至20年前，（企業上市）自然流來香港」。

梁嘉彰：企業軟件屬幾萬億的市場 垂手可得的機遇

她表示，現行上市制度以盈利或估值為基礎，未如美國市場可讓企業以收入作估值基礎，令部分高增長、高投入的初期企業難以在香港上市。

她舉例如企業軟件行業，美國去年有40家企業新股上市，集資額逾260億美元，佔科網新股集資額逾一半，「這是個幾萬億的市場」，在中國市場不乏有對應的商用軟件初創，市場已有成熟的估值方式給予市值，只欠合適平台，形容這對香港而言是「垂手可得的機遇（low-hanging fruit）」。

「以香港今時今日地位，找幾間最好（新興企業），直接磋商他們需要甚麼，讓最優質的公司先來，市場自然有更好承接力，更加多公司會來。」梁嘉彰承認，散戶未必很了解這類新興企業，但認為投資者可「跟着學、跟上就買」。

摩通：港上市規則 宜考慮行業特性

港府年初預告，監管機構正研究修例讓未有盈利的大型先進科技企業上市，惟暫未有諮詢消息。

對於以新設「科技板」或是以類似上市規則18A章節便利生科企業上市，摩通中國投資銀行聯席主管劉伯偉認為，只要達成目標，兩者都沒有所謂，並指目前有中資企業原先希望在美國上市，但因應不同原因無法赴當地，同時無法符合香港上市要求，而「卡在中間」。

摩通中國科技投行業務聯席主管朱圓圓稱，中國經濟未來動力在數字化經濟、人工智能、量子計算等高新科技，香港市場需要考慮行業特性，而設立更合適上市規則。

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記者：麥德銘