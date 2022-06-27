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【日圓走勢】日本央行6月議息紀錄出爐：關注薪酬增長、日圓大跌或影響經濟　未談及調整債息目標上限

宏觀解讀 10:29 2022/06/27

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【日圓走勢】日本央行6月議息紀錄出爐：關注薪酬增長、日圓大跌或影響經濟　未談及調整債息目標上限

日本央行利率政策與歐美繼續背離，弱勢的日圓兌美元跌至24年低位，或推高持續上升進口成本而冷卻消費。日本央行6月會議紀錄出爐，該行大部分成員認為，更強勁的工資增長是維持該行2%通脹目標的關鍵，這突顯了他們維持超低利率的決心。

每百日圓兌港元報5.81，升0.57%。

日本央行堅持超低利率政策 未談推高利率以緩和日圓貶值

日本央行公佈6月16至17日利率制定會議觀點摘要，日本央行堅持其超低利率政策，並誓言通過無限買債來捍衛10年期債券收益率的上限，以抵制全球貨幣緊縮浪潮，同時顯示出專注於支持不溫不火復甦經濟。

當中顯示，一位成員表示，日圓大幅下跌可能會導致企業難以制定業務計劃，從而損害經濟。然而會議摘要中沒有任何跡象表明，日本央行董事會曾討論過提高利率以緩和日圓貶值的步伐，其中許多人強調了保持超寬鬆貨幣政策的重要性。

價格上漲並不是由強勁需求推動 維持當前政策是合適

有一位成員表示，由於商品成本上升和貨幣波動，越來越多的商品價格上漲。但維持當前的貨幣政策是合適，因為價格上漲並不是由強勁的需求推動。另一種觀點認為，為了能夠推動持續加薪帶動需求，日本央行必須維持其當前的貨幣政策並支撐經濟。

總結顯示，有多位成員指出，有必要在足夠長的時間內刺激經濟以提振工資增長，而日本的工資增長仍然遠低於其他國家。

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