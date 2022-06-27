【G7 峰會】G7宣布籌集6000億美元 以投資開發中國家

據《路透社》報道，七國集團領導人在周日（26日）承諾在5年內籌集6,000億美元的私人和公共資金，以為發展中國家所需的基礎設施提供資金，並抗衡中國價值數萬億美元的「一帶一路」項目。

拜登（Joe Biden）表示，美國將在5年內動用 2000 億美元的贈款、聯邦資金和私人投資，來支持中低收入國家的項目，以幫助應對氣候變化以及改善全球健康、性別平等和基礎設施，另補充指，數千億美元的額外資金可能來自多邊開發銀行、發展金融機構、主權財富基金等。

拜登強調了幾個旗艦項目，包括在商務部、美國進出口銀行、美國公司 AfricaGlobal Schaffer 和美國項目開發商非洲太陽（Sun Africa） 的支持下，在非洲安哥拉進行價值 20 億美元的太陽能開發項目。

美國總統拜登和其他 G7領導人今年在德國南部艾爾茂豪華城堡酒店舉行的年度聚會上，重啟了新命名的「全球基礎設施和投資夥伴關係」。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在會上表示，歐洲將在同一時期為該倡議動員 3000 億歐元，以建立一個可持續的替代方案，以替代中國國家主席習近平於 2013 年發起的“一帶一路”倡議。

意大利、加拿大和日本的領導人也談到了他們的計劃，其中一些已經單獨宣布，法國總統埃馬克（Emmanuel Macron）和英國首相約翰遜（Boris Johnson）沒有出席，但他們的國家也參加了。

華盛頓還將與 G7 成員和歐盟一起向塞內加爾的巴斯德巴斯德研究所提供 330 萬美元的技術援助，而美國國際開發署 (USAID） 將在5年內向世界銀行的全球兒童保育激勵基金承諾高達 5000 萬美元。

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責任編輯：關海儀