  • 30°C
香港時間 : 2022627日 (一) 19:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄羅斯經濟】 債券支付期限到 俄羅斯未能以外幣付款 瀕臨違約邊緣

環球政經 18:00 2022/06/27

分享：

分享：

據《路透社》報道，俄羅斯的利息支付款寛限期於周日（26日）到期，然而目前沒有跡象表明持有其國際債券的投資者已收到付款，而這預示著這將是俄羅斯數十年來首次違約。

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直在努力償還 400 億美元的未償債券，但在被西方國家實施制裁，切斷其與全球金融體系的關係下，使它難以繼續支付債券的款項，目前有問題的是2份需於5 月 27 日支付的 1 億美元債券，其中一份以美元計價，而另一份以歐元計價，這些款項有30 天的寬限期並於周日到期。

俄羅斯財政部表示，它以歐元和美元向其在岸國家結算存管處（NSD）支付了款項，並補充說已履行義務，然而，這筆錢不太可能找到管道進入國際債券持有人的帳戶中，因此對許多債券持有人來說，未在期限內收到款項已經構成違約。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於22日（周三）簽署了一項命令，啟動臨時性措施，給政府10天時間去選擇銀行，並依照新計畫處理付款事宜，而這意味著俄羅斯考慮以盧布支付其債券持有人，以已履行義務。

倫敦瑪麗女王大學銀行和金融法系主任羅德里戈·奧利瓦雷斯.卡米納 ( Rodrigo Olivares-Caminal )  表示，需要明確什麼構成俄羅斯免除其義務，並指，「所有這些問題都需要法院解釋，但俄羅斯並未放棄其任何主權豁免權。」。

同場加映：【青姐話】風水輪流轉 久旱逢甘露

【延伸閱讀】大摩維持恒指明年中目標21500點  推薦15隻本港內地焦點股【下一頁

    點擊圖片放大
    +15
    +14

同場加映：【溫股知新】山姆大叔鷹派加息 業績分析你我要識

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
債券 制裁 俄羅斯 俄羅斯盧布 歐元 美元

上一篇文章

【伊朗核協議 】 油價下跌逾1美元桶 G7會議擬將重啟伊朗核協議打壓油價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【美國通脹】Bill Ackman︰投資者需認真看待聯儲局 料明年利率將升至5％
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【書展2022】今屆書展活動一覽 將於下月20至26日舉行 門票下周一發售
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【室內設計】要節省開支又不想隨便裝修？ 獨居女用30萬「輕裝修」 變446呎精緻家居
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【定存優惠】中小型銀行齊增定存利率搶客 存放50萬元年利率最高達2.8% 1年穩袋利息14000元
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【國際油價】油價回落 能源專家指出兩大主因
【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入
【藥明生物】商業化生產項目倍增 藥明生物逢低入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款