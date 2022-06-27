【俄羅斯經濟】 債券支付期限到 俄羅斯未能以外幣付款 瀕臨違約邊緣

據《路透社》報道，俄羅斯的利息支付款寛限期於周日（26日）到期，然而目前沒有跡象表明持有其國際債券的投資者已收到付款，而這預示著這將是俄羅斯數十年來首次違約。

自入侵烏克蘭以來，俄羅斯一直在努力償還 400 億美元的未償債券，但在被西方國家實施制裁，切斷其與全球金融體系的關係下，使它難以繼續支付債券的款項，目前有問題的是2份需於5 月 27 日支付的 1 億美元債券，其中一份以美元計價，而另一份以歐元計價，這些款項有30 天的寬限期並於周日到期。

俄羅斯財政部表示，它以歐元和美元向其在岸國家結算存管處（NSD）支付了款項，並補充說已履行義務，然而，這筆錢不太可能找到管道進入國際債券持有人的帳戶中，因此對許多債券持有人來說，未在期限內收到款項已經構成違約。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於22日（周三）簽署了一項命令，啟動臨時性措施，給政府10天時間去選擇銀行，並依照新計畫處理付款事宜，而這意味著俄羅斯考慮以盧布支付其債券持有人，以已履行義務。

倫敦瑪麗女王大學銀行和金融法系主任羅德里戈·奧利瓦雷斯.卡米納 ( Rodrigo Olivares-Caminal ) 表示，需要明確什麼構成俄羅斯免除其義務，並指，「所有這些問題都需要法院解釋，但俄羅斯並未放棄其任何主權豁免權。」。

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責任編輯：關海儀