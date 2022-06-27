【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士（附time code）

美股周五反彈，道指收升逾800點，恒指夜期跟升185點，收報21781點。美國聯儲局主席鮑威爾強調無條件抗擊高通脹，外圍現時經濟衰退風險，下半年港股能否企穩？A股夠力托住港股嗎？今早9時上半年最後一集《開市追揸沽》，獨立股評人譚智樂（Arnold）為你拆解恒指目標及下半年策略部署。

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00：20 - 港股今日焦點速覽

02：27 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

04：15 - 亞太股市早段市況速報

04：49 - 美股似現轉勢 市場料2023年才完成縮表

07：15 - 美股隨時「彈完散」 未打破浪低於浪格局

08：30 - 美股僅技術性反彈要搵位走 升穿下降軌才算轉勢

10：45 - 標指短暫擺脫技術性熊市 再穿要走

11：12 - 美股未適合做中長線部署 再穿5月低位要投降

11：31 - 如出現兩個因素美股可現轉機

12：42 - 美股未出現恐慌性拋售 大市難見底

13：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路

16：05 - 港股主張分注收集 短炒勿估頂、估底

16：52 - 港股最壞情況再試18000點水平底

17：27 - 港股如升穿100天線可作落車位

17：35 - 信義系發盈警 不建議溝貨、宜止蝕

21：55 - 港股開市前市況速報

22：29 - 港股下半年策略（一）：港股料行上落格局 20000點之下大力買入

24：42 - 港股下半年策略（二）：國策內房股、科技股、汽車股、消費股 宜分注吸納

26：14 - ET一周開倉：中移動 （00941） 、比亞迪 （01211） 、「南美版阿里巴巴」MercadoLibre（MELI.US）

29：58 - 港股開市初段市況速報

32：51 - 港股開市初段市況速報

32：58 - 觀眾問股：和記電訊 （00215） 跌到殘要放棄？

36：35 - 觀眾問股：快狗打車 （02246） 弱勢代表咩？

38：20 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 22元有貨前景如何？

43：42 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 187元有貨點睇？中線目標位？

45：28 - 比亞迪 （01211） 、理想汽車 （02015） 可重上高位因供應鏈完善

48：23 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 點睇？

50：30 - 觀眾問股：下半年哪些板塊值得留意？ 策略上要保守抑或進取？ 收息股vs增長股比例怎配置？收息股要減磅？

53：20 - 觀眾問股：渣打 （02888） 56元買入？ 上望位？止蝕位？

56：25 - 觀眾問股：美團 （03690） 186元冇入到 今日追入點睇？

57：28 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 現價可買入嗎？

1：00：55 - 觀眾問股：建滔積層板 （01888） 16元本想買入收息 現時點算？

1：02：28 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 升破高位再追可以？

1：03：20 - 觀眾問股：通脹靠加息遏住有冇加到盡頭便爆煲的歷史經驗？結果可以有幾差？ 預計何時會發生？

1：05：52 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 現價可追入？已轉勢？上望多少？

1：08：05 - 港股開市初段市況速報

1：08：52 - 消息股：翠華 （01314） 、優品360 （02360） 、中國燃氣 （00384）

1：09：40 - 財經日誌提提你

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