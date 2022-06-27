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【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士（歡迎觀眾問股）

股市 08:55 2022/06/27

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美股周五反彈，道指收升逾800點，恒指夜期跟升185點，收報21781點。美國聯儲局主席鮑威爾強調無條件抗擊高通脹，外圍現時經濟衰退風險，下半年港股能否企穩？A股夠力托住港股嗎？今早9時上半年最後一集《開市追揸沽》，獨立股評人譚智樂（Arnold）為你拆解恒指目標及下半年策略部署。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

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欄名 : 開市追揸沽

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