【開市追揸沽】港股下半年策略部署 恒指目標+執倉貼士（歡迎觀眾問股） 股市 08:55 2022/06/27 分享： 分享： 美股周五反彈，道指收升逾800點，恒指夜期跟升185點，收報21781點。美國聯儲局主席鮑威爾強調無條件抗擊高通脹，外圍現時經濟衰退風險，下半年港股能否企穩？A股夠力托住港股嗎？今早9時上半年最後一集《開市追揸沽》，獨立股評人譚智樂（Arnold）為你拆解恒指目標及下半年策略部署。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入→財經台 欄名 : 開市追揸沽 相關文章 港交所最壞時刻已過 炒IPO復甦上望多少 2022/06/22 港交所最壞時刻已過 炒IPO復甦上望多少 港股反彈科指續升 黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易） 2022/06/24 港股反彈科指續升 黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易） 美股仲會再差嗎？ 美股博反彈較值博？ 2022/06/23 美股仲會再差嗎？ 美股博反彈較值博？ 你可能感興趣 港交所最壞時刻已過 炒IPO復甦上望多少 17:35 2022/06/22 港交所最壞時刻已過 炒IPO復甦上望多少 港股反彈科指續升 黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易） 14:10 2022/06/24 港股反彈科指續升 黃偉豪教你吼位入科網股（阿里巴巴、美團、網易） 美股仲會再差嗎？ 美股博反彈較值博？ 17:32 2022/06/23 美股仲會再差嗎？ 美股博反彈較值博？ 最新專欄文章 更多 【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大（附time code） 2022/06/20 【開市追揸沽】「618」後科技股躺平？美國經濟衰退風險多大（附time code） 【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？（附time code） 2022/06/13 【開市追揸沽】通脹數據「東降西升」 聯儲局議息怎預示？（附time code） 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 2022/06/06 【開市追揸沽】港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀（附time code） 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 2022/05/30 【開市追揸沽】上海推經濟復甦計劃 恒指下一站多少（附time code） 【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code） 2022/05/23 【開市追揸沽】內地降LPR有何啟示 恒指新貴有冇炒作？（附time code） 貨幣政策 經濟衰退 港股 經濟 股票 恒指夜期 恒生指數 美股 美國聯儲局 鮑威爾