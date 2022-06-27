為何在市況波動時亞洲投資級別債券是理想選擇？

通脹升溫及加息令債券市場持續波動，債券價值下跌或會蠶食投資回報。投資者在環球固定收益市場尋找相對安全的投資時，可能需要考慮有別於傳統基準的配置。

一直以來，以美元計價的亞洲投資級別債券相對美國投資級別信貸及新興市場債券的波動性較低，回報亦較佳，因而成為市場波動時具吸引力的分散投資工具。亞洲投資級別債券的五年經風險調整回報跑贏美國投資級別信貸、美國通脹掛鈎債券及新興市場債券。

亞洲投資級別債券的最大跌幅亦反映出其波動較低的特點。例如，由於通脹預期上升令貨幣環境收緊，推動收益率上升，亞洲投資級別債券於2021年7月30日至2022年4月30日期間的最大跌幅為8.50%，遠低於美國投資級別債券的13.23%。此差異與美國投資級別債券存續期較亞洲投資級別債券長的特點有關，前者因存續期較長而較易受加息影響。

考慮到市場在這段時期因外部衝擊及地區事件而備受考驗，包括中美貿易爭議和貨幣政策變動，以及中國房地產行業近期的低潮，我們認為這個亞洲投資級別債券本已具競爭力的風險／回報水平將變得更加吸引。這個資產類別的年度化波幅仍然相對較低，我們認為現時的市場趨勢將會繼續支持這一點。

亞洲投資級別債券的區內機構投資者基礎穩定，能吸納市場內的大部分新債，這些投資者亦傾向長線持有，部分原因為投資者熟悉區內的發行商。亞洲的龐大儲蓄金額亦令區內的投資者基礎能一直保持穩健。

另一個亞洲市場保持長期穩定的原因是區內的經濟基本因素相對強勁，預期今明兩年亞洲經濟體的增長速度將會超越已發展經濟體。區內央行正密切留意商品價格上漲引致的輸入型通脹問題，但預期他們會採取精準的應對措施，而且普遍亦有更充裕的空間，在必要時推出合適的財政措施，例如中國已表明，將採取強而有力的手段刺激經濟活動。

從企業信貸的角度而言，亞洲投資級別債券發行商於第一季的信貸指標保持穩定或持續改善，或能為業務前景可能出現惡化提供緩衝空間。我們預期墮落天使債券風險仍然不高，並只會是有關個別發行商的特殊事件。

由於預期不明朗的市況將持續一段時間，加上亞洲投資級別債券的基本因素及經風險調整回報理想，而且投資者基礎穩定，在環球債券市場中可謂絕無僅有。我們認為必須審慎挑選信貸才能更有效地善用這些優勢，第一步是完善的信貸研究流程，由下而上及由上而下分析債券，從而在市場變化中建構能應對波動及回報挑戰的投資組合。

作者：

劉曙明，CFA

新興市場固定收益聯席主管

亞洲（日本除外）固定收益主管

Omar Slim， CFA

亞洲固定收益高級投資組合經理