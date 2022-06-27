港股恒指高開後升幅擴大至逾400點 阿里、美團、騰訊造好＋滙豐、友邦、港交所炒上 股市 10:00 2022/06/27 分享： 分享： 港股高開後造好，恒指指數高開257點，至早上10時升幅擴大至449點，報22167點。除科網股阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 造好外，傳統價值股包括滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 及港交所 （00388） 股價亦炒起。 速覽今早ET開市精點↓↓ 今早《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂為你即時分析市況 1.恒指升逾400點升穿二萬二 車股內需走強 2.信義光能逆市挫4% 料中期純利倒退至少33% 3.澳門確診個案增至357宗 當地今進行第三輪全民核酸檢測 4.土地問題怎解決？兩項重大規劃挽年輕人對前景信心 5.國際清算銀行籲各央行果斷加息以取得軟著陸 6.多隻新股趕半年結「尾班車」招股 7.高盛據報向投資者募集20億美元擬購加密貨幣資產 欄名 : ET新聞T精點 最新專欄文章 更多 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 2022/06/23 港股恒指收升265點、科指彈2% 車股全走高、阿里巴巴升逾6% 個股分析 投資推介 市場動向 技術分析 大行報告 目標價 航運股 騰訊 阿里巴巴 香港