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港股恒指高開後升幅擴大至逾400點　阿里、美團、騰訊造好＋滙豐、友邦、港交所炒上

股市 10:00 2022/06/27

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港股高開後造好，恒指指數高開257點，至早上10時升幅擴大至449點，報22167點。除科網股阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 造好外，傳統價值股包括滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 及港交所 （00388） 股價亦炒起。

速覽今早ET開市精點↓↓

今早《開市追揸沽》譚凱韻、譚智樂為你即時分析市況

1.恒指升逾400點升穿二萬二　車股內需走強

2.信義光能逆市挫4%　料中期純利倒退至少33%

3.澳門確診個案增至357宗　當地今進行第三輪全民核酸檢測

4.土地問題怎解決？兩項重大規劃挽年輕人對前景信心

5.國際清算銀行籲各央行果斷加息以取得軟著陸

6.多隻新股趕半年結「尾班車」招股

7.高盛據報向投資者募集20億美元擬購加密貨幣資產

 

欄名 : ET新聞T精點

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港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
2022/06/23
港股恒指收升265點、科指彈2%　車股全走高、阿里巴巴升逾6%
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【業績︱燃氣股】中國燃氣插9%　全年度核心溢利少賺22%、末期息45仙　現價股息率達5厘

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【盈警盈喜｜信義系】信義光能逆市挫4%　料中期純利倒退至少33%、信義玻璃料少賺逾35%
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