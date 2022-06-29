港股恒指低開293點報22125點　騰訊（00700）續跌、友邦（01299）逆市升近2%

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【股價異動】浙江世寶H股照常買賣、現跌逾2% 此前其A股12個交易日內有11日漲停、今停牌核查
港股低開，恒生指數低開293點，開報22125點。焦點股騰訊 （00700） 再跌逾1%，開報360元；友邦 （01299） 股價逆市造好升近2%，開報86.15元。速覽ET開市精點↓↓
5.Cathie Wood不足一個月內改口認錯、指錯看通脹嚴重性和持久性
7.41處所納入強制檢測包括16間食肆 杏花新城太興、銅鑼灣大家樂上榜
==6月28日（二）==
內地入境檢疫「14+7」放寬至「7+3」，港股午後轉升，恒生指數升189點，收報22418點，成交1759億元。恒生科技指數升0.6%，報5103點。騰訊 （00700） 大股東Nasper表明計劃沽售股票後，股價再跌逾3%；小米 （01810） 升逾3%；濠賭造好，金沙 （01928） 升逾11%，銀娛 （00027） 升近8%；國泰 （00293） 升逾6%破頂。。速覽ET開市精點↓↓
1.內地入境檢疫期減半、恒生指數升189點 濠賭股造好金沙升逾11%
2.年初起計人均虧損34411元 股票基金中僅港股基金錄正回報
3.Naspers疑上周搬335億騰訊大貨到高盛倉位 若須悉數沽出萬億騰訊要花費多少年？
4.單日增1085幢確診大廈 日出康城、黃埔花園單日冋錄增10幢疫廈（6月27日更新、附疫廈名單）
5.內地入境隔離縮短至「7+3」 滬指收升0.9%站上3400點
==6月27日（一）==
恒生科指升逾5%。可是，在中午休市時段，騰訊 （00700） 預告遭大股東減持，股價午後即轉挫1%。大市升幅亦見收窄。恒指最後收升510點，報22229點，恒生科指升4.7%，報5072點，重上五千關。手機股受追捧，小米 （01810） 、舜宇 （02382） 、比亞迪電子 （00285） 升9至15%。速覽今早ET開市精點↓↓
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欄名 : ET新聞精點